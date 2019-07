Νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας ο Μπόρις Τζόνσον

Ο Μπόρις Τζόνσον εκλέχθηκε αρχηγός του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος της Βρετανίας και θα είναι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, επιφορτισμένος με τη δέσμευση που ο ίδιος έχει κάνει, για υλοποίηση του Brexit μέσα σε τρεις μήνες.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών αναμετρήθηκε με τον νυν υπουργό Εξωτερικών Τζέρεμι Χαντ, με την ψηφοφορία να κλείνει χθες για τα μέλη των Τόρις.

Οι κάλπες σφραγίστηκαν στις 5:00 μ.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα. Ο Μπόρις Τζόνσον παίρνει τη θέση της Τερέζα Μέι, στην ηγεσία του κόμματος και της χώρας.

Συνολικά ψήφισαν 159.320 μέλη του Συντηρητικού Κόμματος, με τη συμμετοχή να φτάνει στο 87,4%. Ο Τζέρεμι Χαντ έλαβε 46.656 ψήφους, ενώ ο Μπόρις Τζόνσον πήρε 92.153.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, κατά την ομιλία του, δήλωσε ότι το Brexit θα γίνει στις 31 Οκτωβρίου και πως η δουλειά τώρα ξεκινάει. «Αρκετοί θα αμφισβητήσουν την απόφασή τους να με εκλέξουν πρωθυπουργό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι η χώρα, σαν ένας γίγαντας που κοιμάται, θα βγει από την έλλειψη αυτοπεποίθησης και την αρνητικότητα, με καλύτερη εκπαίδευση, καλύτερες υποδομές, περισσότερη αστυνομία. «Θα ενώσουμε αυτή την καταπληκτική χώρα και θα την πάμε μπροστά».

Δημοσιογράφος στην εφημερίδα Times, ανταποκριτής της Daily Telegraph και δήμαρχος της βρετανικής πρωτεύουσας είναι μερικές μόνο από τις θέσεις που ξεχωρίζουν στο βιογραφικό του Μπόρις Τζόνσον.

Tραμπ: Θα είναι καταπληκτικός!

«Συγχαρητήρια στον Μπόρις Τζόνσον», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος. «Θα είναι καταπληκτικός!», προσθέτει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019

Μπαρνιέ: Να διευκολύνουμε την επικύρωση της Συμφωνίας Αποχώρησης

«Προσβλέπουμε στη δημιουργική συνεργασία με τον νέο πρωθυπουργό, όταν αναλάβει καθήκοντα, για να διευκολύνουμε την επικύρωση της Συμφωνίας Αποχώρησης και να επιτύχουμε ένα ομαλό Brexit», σημειώνει ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Μισέλ Μπαρνιέ, με μήνυμά του στο Twitter.

«Είμαστε επίσης έτοιμοι να εργαστούμε ξανά στη συμφωνημένη Διακήρυξη για μία νέα συνεργασία, σε ευθυγράμμιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης», προσθέτει.

We look forward to working constructively w/ PM @BorisJohnson when he takes office, to facilitate the ratification of the Withdrawal Agreement and achieve an orderly #Brexit. We are ready also to rework the agreed Declaration on a new partnership in line with #EUCO guidelines. — Michel Barnier (@MichelBarnier) July 23, 2019

Εργατικοί: Ο Τζόνσον θα προσέξει τους σούπερ πλούσιους φίλους του και τον εαυτό του

Η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ενωση χωρίς συμφωνία, που υποστηρίζει ο Μπόρις Τζόνσον, θα σήμαινε περικοπές σε θέσεις εργασίας και πιο υψηλές τιμές στα μαγαζιά, καθώς και τον κίνδυνο το εθνικό σύστημα υγείας να ξεπουληθεί σε αμερικανικούς οργανισμούς, μέσα από μία γλυκύτατη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζει σε μήνυμά του ο επικεφαλής των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, για τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας.

Johnson’s No Deal Brexit would mean job cuts, higher prices in the shops, and risk our NHS being sold off to US corporations in a sweetheart deal with Donald Trump.



The people of our country should decide who becomes the Prime Minister in a General Election. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) July 23, 2019

«Στην καμπάνιά του για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος, ο Μπόρις Τζόνσον περηφανευόταν ότι ήταν ο μεγαλύτερος υπερασπιστής των τραπεζιτών που κατέστρεψαν την οικονομία. Δεν θα προσέξει εσάς, αλλά μόνο τον εαυτό του και τους σούπερ πλούσιους φίλους του», σημειώνει το Εργατικό Κόμμα στο Twitter, για την εκλογή του Μπόρις Τζόνσον ως προέδρου των Τόρις και πρωθυπουργού.

In his campaign to become leader, Boris Johnson boasted he was the biggest defender of the bankers who crashed the economy.



He won’t look out for you, only himself and his super-rich friends.



Share the truth about our new Prime Minister.https://t.co/0HzbZyWKfd — The Labour Party (@UKLabour) July 23, 2019

Moody’s: Ο Τζόνσον αυξάνει την πιθανότητα για Brexit χωρίς συμφωνία

Η Βρετανία είναι πιο πιθανόν να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ενωση χωρίς συμφωνία με το μπλοκ, μετά την ανάδειξη του ένθερμου υποστηρικτή του Brexit Μπόρις Τζόνσον στην προεδρία του Συντηρητικού Κόμματος και στη θέση του πρωθυπουργού.

«Με την εκλογή του κ. Τζόνσον, η πιθανότητα βιώσιμου συμβιβασμού δείχνει να είναι χαμηλότερη από προηγουμένως», σημειώνει ο Colin Ellis, διευθυντικό στέλεχος του οίκου αξιολόγησης, σύμφωνα με το Reuters.

«H άποψή μας παραμένει ότι ένα Brexit χωρίς συμφωνία θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στα κρατικά και εταιρικά ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου», προσθέτει.

Goldman Sachs: Αυξάνεται ο κίνδυνος εκλογών στη Βρετανία

H πιθανότητα για Brexit χωρίς συμφωνία ανεβαίνει στο 20% από 15% που ήταν πριν την εκλογή του Μπόρις Τζόνσον στην ηγεσία του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος της Βρετανίας, σημειώνει η Goldman Sachs.

Όπως μεταδίδει το Reuters, προσθέτει ότι με την τοποθέτηση του Τζόνσον στη θέση του πρωθυπουργού ενισχύονται και ο κίνδυνος να γίνουν γενικές εκλογές πριν το Brexit – το οποίο έχει διορία μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Τέλος, υποβαθμίζει την πιθανότητα να μη συμβεί καθόλου η αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ, στο 35% από 40% προηγουμένως.

Το προφίλ των υποψηφίων

Ο Χαντ είχε ταχθεί κατά του Brexit στη διάρκεια της εκστρατείας για το δημοψήφισμα, όμως άλλαξε άποψη στο τέλος του 2017, μπροστά στην «αλαζονική» στάση των Βρυξελλών στις διαπραγματεύσεις.

Ο 55χρονος «ΜποΤζο» εμφανίζεται ως αυτός που θα σώσει το Brexit. «Χρειάζονται κότσια και θάρρος» για να πετύχουμε το Brexit τονίζει ο Τζόνσον, ένθερμος υποστηρικτής της αποχώρησης της Βρετανίας.

Στόχος του είναι η αποχώρηση της Βρετανίας στις 31 Οκτωβρίου, είτε επαναδιαπραγματευθεί τη συμφωνία είτε όχι. Απειλεί να μην πληρώσει το τίμημα του διαζυγίου, ένα ποσό που εκτιμάται μεταξύ 40 και 45 δισ. ευρώ, και τονίζει ότι ένα Brexit χωρίς συμφωνία δεν σημαίνει την επαναφορά δασμών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να εγκαθιδρύσει σχέσεις συνεργασίας με «οποιονδήποτε νέο πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου», ανακοίνωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος της Κομισιόν.