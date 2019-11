Airbnb: «Φρένο» στις ενοικιάσεις σπιτιών για πάρτι

O CEO της Airbnb ανακοίνωσε ότι η εταιρεία θα απαγορεύσει τα πάρτι σε διαμερίσματα που ενοικιάζονται μέσω της πλατφόρμας μετά την πολύνεκρη τραγωδία σε πάρτι για το Χάλογουιν σε σπίτι στην Καλιφόρνια.

«Από σήμερα απαγορεύουμε τα πάρτι σε σπίτια και διπλασιάζουμε τις προσπάθειες να αντιμετωπίσουμε τα μη εγκεκριμένα πάρτι και να ξεφορτωθούμε καταχρηστικές συμπεριφορές από φιλοξενούμενους και οικοδεσπότες» έγραψε στο Twitter o CEO, Μπράιαν Τσέσκι.

Starting today, we are banning “party houses” and we are redoubling our efforts to combat unauthorized parties and get rid of abusive host and guest conduct, including conduct that leads to the terrible events we saw in Orinda. Here is what we are doing: