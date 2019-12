Την παραπομπή Τραμπ ανακοίνωσε η Πελόζι

Η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έδωσε εντολή στην Επιτροπή Δικαιοσύνης να ετοιμάσει το κατηγορητήριο για την παραπομπή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για δίκη στη Γερουσία.

Αν όπως αναμένεται, η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει το κατηγορητήριο, η διαδικασία θα μεταφερθεί στη Γερουσία, όπου απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων επί των παρόντων για την καθαίρεση του προέδρου.

Ο Τραμπ κατηγορείται πως άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διατάξει έρευνα σε βάρος του κύριου αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν για διαφθορά.

«Τα δεδομένα είναι αδιάψευστα. Ο πρόεδρος καταχράστηκε την εξουσία του για δικό του προσωπικό όφελος εις βάρος της εθνικής μας ασφάλειας, παρακρατώντας στρατιωτική βοήθεια και μια κρίσιμη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο με αντάλλαγμα μία ανακοίνωση για την έναρξη έρευνας εις βάρος του πολιτικού του αντιπάλου» τόνισε η κα. Πελόζι σε βιντεοσκοπημένη ανακοίνωση.

«Με λύπη, αλλά και με εμπιστοσύνη και ταπεινότητα, με πίστη στου ιδρυτικούς μας πατέρες και τις καρδιές μας γεμάτες αγάπη για την Αμερική, ζητάω σήμερα από τον πρόεδρο μας να προχωρήσει με το κατηγορητήριο», πρόσθεσε.

Άμεση και οργισμένη ήταν η απάντηση του Τραμπ στο Twitter. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τους «ακροαριστερούς» Δημοκρατικούς ότι προσπαθούν να τον παραπέμψουν «για το τίποτα» και για δύο απολύτως νόμιμες τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Όπως τόνισε, αυτό σημαίνει ότι η πράξη της παραπομπής, η οποία χρησιμοποιείται σπάνια, θα αρχίσει να χρησιμοποιείται συστηματικά για επιθέσεις σε μελλοντικούς προέδρους. «Δεν είναι αυτό που είχαν κατά νου οι ιδρυτικοί μας πατέρες. Το καλό είναι πως οι Ρεπουμπλικάνοι είναι πιο ενωμένοι από ποτέ. Θα κερδίσουμε!» έγραψε.





The White House has refused, categorically, to cooperate with the impeachment inquiry.



In that respect, it has gone far beyond the actions of the White House under Nixon – actions that supported an article of impeachment in 1974 https://t.co/ursmQPNhhn https://t.co/wDD09DglUI