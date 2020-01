O Tραμπ πανηγυρίζει για τα ρεκόρ της Wall Street

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να επιδοκιμάσει την Πέμπτη τις επιδόσεις της Wall Street στο Twitter, αλλά μέσα στον ενθουσιασμό του φαίνεται να έγραψε λάθος τον κωδικό που χρησιμοποιεί η εφορία για τα προγράμματα συνταξιοδότησης.

«Η χρηματιστηριακή αγορά σε ιστορικά υψηλά! Πως πάνε τα 409 σας; 70%,80%,90% πάνω; Μόνο 50%! Τι κάνετε λάθος» έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως επισημαίνει η Guardian, ο Τραμπ πιθανότατα αναφερόταν στον κωδικό «401», ο οποίος χρησιμοποιείται από την αμερικανική εφορία για τα διάφορα συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Ο Dow Jones έχει καταγράψει ράλι 60% από τότε που ανακηρύχθηκε πρόεδρος των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ το 2016.

STOCK MARKET AT ALL-TIME HIGH! HOW ARE YOUR 401K’S DOING? 70%, 80%, 90% up? Only 50% up! What are you doing wrong?