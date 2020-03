Θετικός στον κορωνοϊό ο Μπόρις Τζόνσον

Θετικός στον κορωνοϊό είναι ο Μπόρις Τζόνσον, όπως ανακοίνωσε η Downing Street με email.

O Βρετανός πρωθυπουργός εξετάστηκε αφότου εμφάνισε ελαφρά συμπτώματα χθες, μετά από αίτημα του ιατρικού του συμβούλου.

Το τεστ έγινε στην Ντάουνινγκ Στριτ από το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας και το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Σε ευθυγράμμιση με τις οδηγίες, ο πρωθυπουργός απομονώθηκε στην Ντάουνινγκ Στριτ», δήλωσε εκπρόσωπος του Τζόνσον.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μπορώ να συνεχίσω, χάρη στη μαγεία της σύγχρονης τεχνολογίας, να επικοινωνώ με όλη μου την ομάδα και να οδηγήσω την εθνική μάχη κατά του κορωνοϊού», ανέφερε ο Τζόνσον σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά τον πρωθυπουργό και ο υπουργός Υγείας, ο Ματ Χάνκοκ, διαγνώσθηκε θετικός στον κορονοϊό, προκαλώντας σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τελικά το Γουέστμινστερ πιθανόν να αποτελεί πραγματικό hotspot της επιδημίας. «Διαγνώσθηκα θετικός. Ευτυχώς τα συμπτώματά μου είναι ελαφρά και εργάζομαι από το σπίτι μου και είμαι σε απομόνωση», δήλωσε στο Twitter ο βρετανός υπουργός Υγείας.

