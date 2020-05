Τραμπ για Κιμ Γιονγκ Ουν: Χαίρομαι που επέστρεψε και είναι καλά!

«Εγώ, προσωπικά, χαίρομαι που βλέπω ότι επέστρεψε, και (είναι) καλά!», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, για τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν και την εμφάνισή του μετά από εβδομάδες απουσίας από τα δημόσια πράγματα.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ