Τραμπ: Σιχάθηκα να βλέπω ψευδείς ειδήσεις!

«Σιχάθηκα να βλέπω ψευδείς και διαστρεβλωμένες ειδήσεις από το MSDNC και το CNN. Δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια ή τα γεγονότα. Είναι απλώς παρακλάδια του DNC, όπως οι New York Times και η Washington Post της Amazon», γράφει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Τwitter, για τα βίαια επεισόδια στους δρόμους των αμερικανικών πόλεων και το πώς αυτά προβάλλονται από ενημερωτικά μέσα ενημέρωσης.

«Οπως και το 2016, αλλά χειρότερα. Κρίμα, αλλά θα έχουμε μεγάλη νίκη!», προσθέτει στο ίδιο tweet, ο Αμερικανός πρόεδρος.

Really sick to watch the Fake and totally Slanted News(?) coming out of MSDNC and CNN. It bears NO relationship to the Truth or Facts. They are merely offshoots of the DNC, much like the @nytimes and the Amazon @washingtonpost. Just like 2016, but worse. Sad, but we will win big!