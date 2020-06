Προβάδισμα 14 μονάδων για τον Τζο Μπάιντεν έναντι του Τραμπ

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία Τζο Μπάιντεν ενισχύει το προβάδισμά του έναντι του νυν προέδρου, του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ, στην κούρσα ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου, σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ο Μπάιντεν έχει προβάδισμα 14 μονάδων έναντι του Τραμπ, με το 41% να στηρίζει τον αμερικανό Πρόεδρο έναντι 55% για τον Μπάιντεν, που λαμβάνει τα υψηλότερα ποσοστά σε δημοσκόπηση μέχρι στιγμής.

Η δημοσκόπηση έλαβε χώρα μεταξύ 2 και 5 Ιουνίου, καθώς ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό πυροδότησε μεγάλες διαδηλώσεις τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς.

Οι ψηφοφόροι δίνουν μεγάλο προβάδισμα στον Μπάιντεν στη διαχείριση θεμάτων ρατσισμού, ενώ ο πρώην αντιπρόεδρος έχει μεγάλη απήχηση στους αφροαμερικανούς ψηφοφόρους.

Ωστόσο, ο Τραμπ διατηρεί προβάδισμα σε έναν τομέα-κλειδί, της οικονομίας. Ο νυν Πρόεδρος, που την Παρασκευή χαιρέτισε τη μεγαλύτερη του αναμενόμενου άνοδο στην αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, τυγχάνει μεγαλύτερης εμπιστοσύνης στη διαχείριση οικονομικών θεμάτων, με ποσοστό 51% έναντι 46% για τον Μπάιντεν.

Σε ανάρτησή του στο Τwitter, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη δημοσκόπηση του CNN ψεύτικη.

CNN Polls are as Fake as their Reporting. Same numbers, and worse, against Crooked Hillary. The Dems would destroy America!