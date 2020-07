Σύνοδος Κορυφής: Προς συμβιβασμό για το Ταμείο Ανάκαμψης

Στις 17:00 συνεχίζονται για τέταρτη μέρα οι διαπραγματεύσεις των ηγετών της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, με τις τελευταίες δηλώσεις να αφήνουν περιθώριο αισιοδοξίας για συμβιβασμό.

«Εργαστήκαμε σε ένα πλαίσιο για πιθανή συμφωνία χθες το βράδυ, μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις, δήλωσε η Γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ, προσερχόμενη στον χώρο της συνόδου. «Είναι πρόοδος και έχουμε ελπίδες ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία σήμερα», συμπλήρωσε.

Η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι οι ηγέτες είναι αποφασισμένοι να έλθουν σε συμφωνία. «Δείχνουν ξεκάθαρη πρόθεση να βρουν μια λύση. Είμαι θετική για τη σημερινή ημέρα, δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμη αλλά οι διαπραγματεύσεις είναι στον σωστό δρόμο».

«Υπάρχουν οι ελπίδες για μία συμβιβαστική λύση, αλλά παραμένω επιφυλακτικός ως προς το αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε δήλωσε πριν από λίγο πως ο Σαρλ Μισέλ επεξεργάζεται μια νέα συμβιβαστική πρόταση, σημειώνοντας πως «γενικά σημειώνουμε πρόοδο στη Σύνοδο της ΕΕ».

Δηλώνοντας ευχαριστημένος με τις τρέχουσες προτάσεις για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, είπε πως «βρεθήκαμε πολύ κοντά στην αποτυχία, τα πράγματα μπορεί ακόμα να καταρρεύσουν», όπως μεταδίδει το Reuters.

Από την πλευρά του, με ανάρτησή του στο Twitter, ο Αυστριακός καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς είπε πως οι συζητήσεις στη Σύνοδο είναι δύσκολες, εκφράζοντας όμως την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί.

«Μόλις τελείωσαν σκληρές διαπραγματεύσεις και μπορούμε να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το σημερινό αποτέλεσμα. Θα συνεχίσουμε το απόγευμα».

Η συνεδρίαση, μετά από πολύωρο «διάλειμμα», θα συνεχιστεί στις 17:00 (ώρα Ελλάδας), αντί για τις 15:00 (ώρα Ελλάδας) που είχε αρχικώς αναφερθεί, όπως γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος του προέδρου.

4pm is new timing for #EUCO plenary meeting https://t.co/nFMbwjQNv3 — Barend Leyts (@BarendLeyts) July 20, 2020

Ο Σαρλ Μισέλ υπενθύμισε στους 27 ηγέτες της ΕΕ πως περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από τον κορωνοϊό παγκοσμίως και είναι στο δικό τους χέρι να σταθούν ενωμένοι ενώπιον αυτής της πρωτοφανούς κρίσης.

«Ελπίδα μου είναι πως θα καταλήξουμε σε συμφωνία και πως ο τίτλος… αύριο θα είναι πως η ΕΕ εκτέλεσε την επικίνδυνη αποστολή», είπε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο τρίτο δείπνο των ηγετών χθες στις Βρυξέλλες. «Αυτή είναι ολόψυχα η ευχή μου… μετά από τρεις ημέρες ασταμάτητης εργασίας».

Οι 27 ηγέτες διαβουλεύονταν όλο το βράδυ για να βρουν κοινό τόπο και να καταλήξουν σε συμφωνία. «Η ερώτηση είναι η ακόλουθη: είναι οι 27 ηγέτες, οι υπεύθυνοι για τους λαούς της Ευρώπης, ικανοί να χτίσουν ευρωπαϊκή ενότητα και εμπιστοσύνη; Ή μ’ ένα δάκρυ, θα παρουσιάσουμε το πρόσωπο μιας αδύναμης Ευρώπης, η οποία υπονομεύεται από την κακοπιστία;» ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η διάσταση απόψεων μεταξύ των ηγετών παραμένει για το ταμείο ανάκαμψης, που στόχο έχει να βοηθήσει την Ευρώπη να βγει από τη βαθύτερη ύφεσή της από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, και για τους όρους που θα πρέπει να υπάρχουν για τις χώρες που θα επωφεληθούν από αυτό.

Το σχέδιο ανάκαμψης προέβλεπε αρχικά ότι θα δοθούν 500 δισεκατομμύρια ευρώ ως επιχορηγήσεις, τα 325 απευθείας σε κυβερνήσεις για να χρηματοδοτήσουν τα εθνικά τους σχέδια, και επιπλέον 250 δισ. ευρώ μέσω δανείων. Αλλά οι λεγόμενοι «ολιγαρκείς» και η Φινλανδία θέλουν το ποσό της βοήθειας μέσω επιχορηγήσεων να περιοριστεί στα 350 δισεκατομμύρια. Το επίπεδο αυτό χαρακτηρίζεται απαράδεκτο από το Παρίσι και το Βερολίνο, που δεν έχουν πρόθεση να κατέβουν κάτω από τα 400 δισεκατομμύρια (αντί 500 του αρχικού σχεδίου της Κομισιόν). Το ποσό αυτό όμως παραμένει υπερβολικά υψηλό για τις κυβερνήσεις που εναντιώνονται στο σχέδιο, σύμφωνα με αρκετές αντιπροσωπείες.

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρόταση των «φειδωλών» είναι οι επιχορηγήσεις να πέσουν στα 390 δισ. ευρώ. Ο δε Αυστριακός καγκελάριος Σ. Κουρτς δηλώνει ικανοποιημένος από την πορεία των συζητήσεων.

Επιπρόσθετο «αγκάθι» είναι το αίτημα της Ολλανδίας να μπορεί να ασκήσει βέτο μια χώρα στην εκταμίευση των επιχορηγήσεων. Υπήρξε σφοδρή αντίδραση και σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το βράδυ της Κυριακής το Euro2day.gr, ο Μαρκ Ρούτε πρότεινε νωρίτερα ως «συμβιβαστική λύση», όσες περισσότερες επιχορηγήσεις θέλουν να αντλήσουν οι χώρες-μέλη από το Ταμείο Ανάκαμψης τόσο μεγαλύτερος να είναι ο έλεγχος και η εποπτεία.

Ένα ακόμα «αγκάθι» είναι ο σεβασμός του «κράτος δικαίου» που τίθεται ως προϋπόθεση για εκταμιεύσεις. Ο Ούγγρος Β. Ορμπαν απειλεί με βέτο αν αυτό προχωρήσει και σε αυτό βρίσκει υποστήριξη από την Πολωνία. O Ορμπαν μάλιστα την Κυριακή κατηγόρησε τον Ολλανδό πρωθυπουργό, λέγοντας ότι μισεί τη χώρα του αλλά και τον ίδιο.

Διπλωματικές πηγές δήλωσαν πως οι ηγέτες μπορεί να εγκαταλείψουν τη σύνοδο και να προσπαθήσουν να υπάρξει συμφωνία τον επόμενο μήνα, ωστόσο καθώς οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη ακόμα, υπάρχουν ελπίδες.

Σημειώνεται ότι γύρω στα μεσάνυχτα, ο εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου γνωστοποίησε την απόφαση να πραγματοποιηθεί «διάλειμμα» 45 λεπτών στις εργασίες για διαβουλεύσεις.



Το 45λεπτό όμως κατέληξε να είναι σχεδόν 7 ώρες... Περίπου στις 06:45 ο κ. Barend Leyts γνωστοποίησε μέσω Twitter πως ξεκινά η 4η μέρα των διαβουλεύσεων.

Day 4 of #EUCO on #MFF and Recovery Fund. #EU27 are back in plenary session after a long break. @eucopresident has started meeting now. pic.twitter.com/1nvpJZ9KFW — Barend Leyts (@BarendLeyts) July 20, 2020

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η ολομέλεια συνεδρίασε για λίγη ώρα και θα συνεχίσει πάλι τις εργασίες της σήμερα στις 16:00 ώρα Βρυξελλών, αντί για τις 14:00 που είχε αρχικώς αναφερθεί.

On day 4 of #EUCO @eucopresident has ended plenary meeting. #EU27 will reconvene later today at 2pm — Barend Leyts (@BarendLeyts) July 20, 2020

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ σημείωνε νωρίτερα πως το δείπνο διακόπηκε και γίνονται ιδιαίτερες συναντήσεις σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο. Οι «φειδωλοί» συζήτησαν για να συντονίσουν τη στάση τους, γνωστοποίησε ο Αυστριακός καγκελάριος μέσω Twitter, μεταφορτώνοντας μια φωτογραφία από τη συνάντηση.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ συναντά πολλούς από τους πρωταγωνιστές, σε μια προσπάθεια εξεύρεσης συμβιβαστικής λύσης. Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε εξέφρασε -σύμφωνα με ιταλική διπλωματική πηγή- τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του ομολόγου του της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε.

Ο Κόντε φέρεται να είπε στον Ρούτε ότι «μπορεί να γίνεις ήρωας στην πατρίδα σου για μερικές ημέρες, αλλά μετά από μερικές εβδομάδες θα είσαι υπεύθυνος έναντι όλων των Ευρωπαίων για το μπλοκάρισμα μιας αποτελεσματικής και επαρκούς συμφωνίας».

Ο δε πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν (που μαζί με την Αγκελα Μέρκελ είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένος με τη στάση των «φειδωλών») «χτύπησε τη γροθιά στο τραπέζι», κατακεραυνώνοντας την απροθυμία ορισμένων από τους εταίρους του. Στο στόχαστρο του Μακρόν: οι λεγόμενες «ολιγαρκείς» χώρες (Ολλανδία, Σουηδία, Δανία, Αυστρία) και η Φινλανδία, που συνεχίζουν να εκφράζουν επιφυλάξεις για το σχέδιο που παρουσίασε ο Σαρλ Μισέλ.

«Ήταν σκληρός όσον αφορά τις ανακολουθίες τους», εξήγησε μέλος της γαλλικής αντιπροσωπείας. Το ξέσπασμα του Γάλλου προέδρου αναφέρθηκε επίσης από άλλες αντιπροσωπείες σε μέσα ενημέρωσης, καθώς κατά τα φαινόμενα το απόλαυσαν. Ωστόσο αφηγήθηκαν όσα διαμείφθηκαν με τρόπο που αποτελούσε μάλλον «καρικατούρα», σημείωσε επιτιμητικά το μέλος της γαλλικής αντιπροσωπείας.

Ο Μακρόν επέκρινε την αντίσταση που προβάλλουν οι χώρες αυτές στο να προσφερθεί μεγάλο μέρος του ποσού που θα συγκεντρωθεί στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης, ιδίως με κοινό δανεισμό της ΕΕ, από τις αγορές, ως βοήθεια στα κράτη-μέλη.

Στηλίτευσε ιδιαίτερα τη συμπεριφορά του καγκελάριου της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς, ο οποίος σηκώθηκε κι έφυγε από το τραπέζι για να απαντήσει σε μια τηλεφωνική κλήση. Σύμφωνα με μια ευρωπαϊκή πηγή, ο Αυστριακός καγκελάριος δεν έκρυψε πως αισθάνθηκε «προσβεβλημένος» από το σχόλιο.

Ο Μακρόν επίσης συνέκρινε τη θέση του πρωθυπουργού της Ολλανδίας, του συντηρητικού Μαρκ Ρούτε, άτυπου ηγέτη των χωρών που προβάλλουν αντίσταση στο σχέδιο, με εκείνη του Βρετανού πρώην πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον στις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με όσα είπαν μέλη άλλων αντιπροσωπειών, ο Γάλλος πρόεδρος δεν συγκράτησε την οργή του σε πολλές από τις επικρίσεις του. «Χτύπησε τη γροθιά στο τραπέζι», είπε χαρακτηριστικά διπλωμάτης. Σύμφωνα με μια πηγή, είπε πως επαφίεται στη Γαλλία και τη Γερμανία να «πληρώσουν το σχέδιο» και αυτές είναι «που μάχονται για το συμφέρον της Ευρώπης, ενώ οι ολιγαρκείς επιδεικνύουν εγωισμό και δεν κάνουν καμία παραχώρηση». «Πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να σηκωθεί να φύγει παρά να κλείσει μια κακή συμφωνία», κατ’ αυτήν την τελευταία πηγή.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ