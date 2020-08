Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα ανεχτεί την πειρατεία στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προέβη τη Δευτέρα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, διαμηνύοντας ότι η Τουρκία δεν θα εγκλωβιστεί στις ακτές της.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu, σε ομιλία που έδωσε στην Κερασούντα ο κ. Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί την πειρατεία και την παραβατικότητα στη Μεσόγειο και το Αιγαίο.

Η Τουρκία δεν θα εγκλωβιστεί στις ακτές της καθώς είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο, υπογράμμισε.

#BREAKING Turkey will not allow piracy and banditry in Mediterranean and Aegean regions, says President Recep Tayyip Erdogan