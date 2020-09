Νέο περιβαλλοντικό στόχο για το 2030 θα προτείνει η Κομισιόν

Στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% μέχρι το 2030, πρέπει να θέσει η Ευρωπαϊκή Ενωση, σημείωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ετήσια ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης ενώπιον της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Οπως μεταδίδει το Reuters, ο τρέχον στόχος της ΕΕ είναι για μείωση κατά 40%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει αναθεωρημένο στόχο σε τροπολογία στη νομοθεσία για το κλίμα, ένα νομοσχέδιο που χρειάζεται έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη.

To become the 1st climate-neutral continent, we're proposing to increase the 2030 target for emission reduction to at least 55%. I recognise this is too much for some & not enough for others. But our economy & industry can manage this. And they want it, too.