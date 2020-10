Τραμπ: Βγαίνω σήμερα από το νοσοκομείο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στο Twitter ότι θα πάρει σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο στις 18.30 τοπική ώρα.

«Αισθάνομαι πραγματικά καλά! Μη φοβάστε την Covid. Μην την αφήσετε να κυριαρχήσει στη ζωή σας. Εξελίξαμε, υπό την κυβέρνηση Τραμπ, κάποια πραγματικά καλά φάρμακα και γνώσεις. Νιώθω καλύτερα από ό,τι ένιωθα πριν 20 χρόνια!» έγραψε στο Twitter ο κ. Τραμπ.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!