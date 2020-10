Κλείνουν εστιατόρια, καφέ, σχολεία στην Πολωνία λόγω κορωνοϊού

Μία σειρά από σαρωτικούς περιορισμούς στη δημόσια ζωή επιβάλλει η Πολωνία, σε μία προσπάθεια να σταματήσει τη δραματική αύξηση των μολύνσεων από κορωνοϊό, που έθεσε το σύστημα υγείας της χώρας υπό έντονη πίεση.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι ενημέρωσε ότι οι δημόσιες συγκεντρώσεις θα περιορίζονται σε πέντε άτομα το πολύ, ενώ εστιατόρια, μπαρ και καφετέριες θα πρέπει να κλείσουν για δύο εβδομάδες εκτός από τα take away.

Ολοι οι μαθητές άνω της τρίτης τάξης και πάνω, ηλικίας 8 ετών και μεγαλύτεροι, θα πρέπει να στραφούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Υπενθυμίζεται ότι η Πολωνία ανακοίνωσε νέο ρεκόρ 13.632 νέων κρουσμάτων της Covid-19 κατά το τελευταίο 24ωρο, καθώς η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει περαιτέρω περιοριστικά μέτρα για την ανάσχεση της εξάπλωσης της επιδημίας.

Το πολωνικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι καταγεγραμμένοι θάνατοι του τελευταίου 24ώρου μειώθηκαν σε 153, από 168 χθες.