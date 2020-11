Τουρκία: Παραιτήθηκε ο ΥΠΟΙΚ και γαμπρός του Ερντογάν

Παραιτήθηκαν ο Μπεράτ Αλ Μαιράκ Υπουργός Οικονομικών από τον Ιούλιο του 2018 και γαμπρός του Ερντογάν.

Η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ έγινε @instagram. Επικαλέστηκε «λόγους υγείας».

Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση της παραίτησης.

Η κατρακύλα της λίρας γκρέμισε τον επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου μετά το ξήλωμα του διοικητή της κεντρικής τράπεζας, αναδεικνύοντας το μέγεθος της πολιτικής κρίση στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας που προκαλούν τα οικονομικά αδιέξοδα.

BREAKING: Turkey’s finance minister Berat Albayrak has resigned. He cited unspecified health problems as the reason for his resignation. pic.twitter.com/4s5xX3XCkH

According to some unconfirmed reports, Turkey’s Finance Minister Berat Albayrak, resigned from his position.



Many in Turkey blame him for current economic hardships and devaluation of Lira. Lira hit a record low of 8.58 against USD on Friday and annual inflation stood at 11.89% pic.twitter.com/vRSU4VwzTL