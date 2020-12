Εκλεισε η ιστορική συμφωνία ΕΕ-Βρετανίας για το εμπόριο

Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου.

Η συμφωνία εγγυάται εμπόριο χωρίς δασμούς στα περισσότερα αγαθά και δημιουργεί μια πλατφόρμα για μελλοντική συνεργασία σε ζητήματα όπως η καταπολέμηση του εγκλήματος, η ενέργεια και η ανταλλαγή πληροφοριών.

«Ολοκληρώθηκε η συμφωνία. Η συμφωνία εκπληρώνει όλα όσα υποσχεθήκαμε στους Βρετανούς κατά τη διάρεκια του δημοψηφίσματος του 2016 και στις περσινές βουλευτικές εκλογές» ανέφερε πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ στο Politico.

Οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών διενεργούνταν υπό ασφυκτική πίεση καθώς υπήρχαν φόβοι πως δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να κυρωθεί η όποια συμφωνία σε νόμο πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου στις 31 Δεκεμβρίου.

«Η συμφωνία αυτή επιτρέπει να αρχίσει μια νέα σχέση ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια σχέση που πάντοτε θέλαμε. Μια ευημερούσα εμπορική και οικονομική σχέση ανάμεσα σε ένα κυρίαρχο Ηνωμένο Βασίλειο και τους Ευρωπαίους εταίρους και φίλους μας» δήλωσε εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης.



«Για τον βρετανικό λαό η συμφωνία επιτυγχάνει τους στόχους του δημοψηφίσματος του 2016 και των εκλογών του 2019 και θα έχει σημαντικά οφέλη τόσο για το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και για την Ε.Ε.» πρόσθεσε.

Η εμπορική συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από κάθε ένα από τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε., το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το βρετανικό κοινοβούλιο. Δεδομένου του ελάχιστου χρόνου που απομένει, η Ε.Ε. αναμένεται να αφήσει τη συμφωνία να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου και να εγκριθεί αργότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η συμφωνία σημαίνει ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε φιλικό διαζύγιο, το οποίο θα αποτρέψει μια πιθανή χαοτική κατάσταση στα σύνορα μετά την 1η Ιανουαρίου. Είναι η μεγαλύτερη συμφωνία που πρόκειται να συνάψει ποτέ η Βρετανία. Μόνο το 2019 η χώρα πούλησε αγαθά και υπηρεσίες αξίας £294 δισ. στην Ε.Ε., το 43% των συνολικών εξαγωγών της χώρας. Πάνω από το 50% των βρετανικών εισαγωγών προήλθε από το μπλοκ των 27 χωρών.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από ολονύχτιες διαπραγματεύσεις για τα δικαιώματα αλιείας στα βρετανικά ύδατα. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχαν «πολύ ειλικρινείς» συνομιλίες την Τετάρτη.

Η στερλίνα ενισχύεται 0,7% έναντι του δολαρίου στα $1,362, κοντά σε υψηλό 2,5 ετών.

«Αξίζει να παλέψουμε για αυτήν τη συμφωνία. Έχουμε τώρα μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα προστατεύσει τα συμφέροντά μας στην ΕΕ, θα διασφαλίσει θεμιτό ανταγωνισμό και θα παρέχει προβλεψιμότητα για τις αλιευτικές μας κοινότητες. Η Ευρώπη προχωρά τώρα» σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η ανακοίνωση ότι οι διαπραγματευτές έχουν καταλήξει σε συμφωνία είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη δημιουργία στενής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και συμπλήρωσε:

«Ευχαριστούμε την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον επικεφαλής διαπραγματευτή Μισέλ Μπαρνιέ για τις ακούραστες προσπάθειές τους».

«Για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, η καλύτερη συμφωνία με τον γείτονα, φίλο και σύμμαχό μας είναι το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ επέδειξε ενότητα και αποφασιστικότητα στις διαπραγματεύσεις της με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα συνεχίσουμε να διατηρούμε την ίδια ενότητα» τόνισε ο Σαρλ Μισέλ.

Επισήμανε ότι «αυτές ήταν πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις, αλλά η διαδικασία δεν έχει τελειώσει. Τώρα είναι η ώρα για το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλύσουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σε επίπεδο διαπραγματευτών, προτού δώσουν το πράσινο φως».

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον πανηγύρισε με τα χέρια ψηλά και σηκωμένους τους αντίχειρες τη «νίκη» που επετεύχθη σήμερα, αναρτώντας μια φωτογραφία του στο Twitter, με τη λεζάντα «Η συμφωνία ολοκληρώθηκε».

