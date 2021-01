Εισβολή οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο

Σκληροπυρηνικοί διαδηλωτές υπέρ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παραβίασαν οδοφράγματα ασφαλείας περιμετρικά της Βουλής των Αντιπροσώπων, ανέβηκαν στην κατασκευή που τοποθετήθηκε για την ορκωμοσία του Μπάιντεν και εισέβαλαν στο κτήριο διακόπτοντας τη συνεδρίαση που θα επικύρωνε την εκλογή του Τζο Μπάιντεν.

Το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ανέστειλε εκτάκτως τη συνεδρίαση που είχε σκοπό να επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές μετά την εισβολή διαδηλωτών οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Όπως ανέφεραν αμερικανικά ΜΜΕ, για λόγους ασφαλείας φυγαδεύτηκε ο απερχόμενος αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, ο οποίος νωρίτερα αρνήθηκε την προτροπή του Ντόναλντ Τραμπ να μην επικυρώσει την εκλογή του Τζο Μπάιντεν. Στους βουλευτές δόθηκαν αντιασφυξιογόνες μάσκες καθώς γίνεται χρήση χημικών.

Η αστυνομία διέταξε την εκκένωση αρκετών κτιρίων του αμερικανικού Κογκρέσου. Η αστυνομία του Καπιτωλίου διέταξε το προσωπικό του Κογκρέσου να απομακρυνθεί από το κτίριο Cannon καθώς και από άλλα που βρίσκονται περιμετρικά του Καπιτωλίου λίγο μετά τη λήξη μιας ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Αστυνομικοί τραβούν όπλα στο Καπιτώλιο για να προστατεύσουν τους εκλεγμένους αξιωματούχους, δήλωσε ένας βουλευτής. "Οι φρουροί ασφαλείας και η αστυνομία στο Κάπιτολ Χιλ έβγαλαν τα όπλα τους, καθώς οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησαν να εισβάλουν", έγραψε στο Twitter ο βουλετής Νταν Κίλντι.

Βουλευτές δήλωσαν πως έγινε χρήση δακρυγόνων στη Ροτόντα του Καπιτωλίου μετά την εισβολή διαδηλωτών υπέρ του Τραμπ και οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έλαβαν εντολή να φορέσουν αντιασφυξιογόνες μάσκες. "Η αστυνομία μας ζήτησε να φορέσουμε αντιασφυξιογόνες μάσκες επειδή υπήρξε ρίψη δακρυγόνων στη Ροτόντα", έγραψε σε tweet του ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζιμ Χάιμς. "Μας δόθηκε εντολή να ξαπλώσουμε στο έδαφος και να φορέσουμε αντιασφυξιογόνες μάσκες ", πρόσθεσε ο Κίλντι.

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η υγεία μιας γυναίκας αφού πυροβολήθηκε στο στήθος στο Καπιτώλιο, μεταδίδει το CNN. Ένα άτομο δέχθηκε πυρά από έναν αξιωματικό των δυνάμεων επιβολής του νόμου μέσα στο αμερικανικό Καπιτώλιο, μετέδωσε το τηλεοπτικό ειδησεογραφικό δίκτυο NBC NEWS.

Εν τέλει το κτήριο του Καπιτωλίου εκκενώθηκε από τους διαδηλωτές.

A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1 — Tayler Hansen (@TaylerUSA) January 6, 2021

Στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς στέλνονται στο Καπιτώλιο μαζί με ομοσπονδιακές υπηρεσίες ασφαλείας, δήλωσε μια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια Ραλφ Νόρθαμ δήλωσε πως έπειτα από αίτημα της δημάρχου της Πόλης της Ουάσιγκτον η Πολιτεία του θα στείλει 200 μέλη της Εθνικής Φρουράς της Πολιτείας.

Τόσο ο δήμαρχος της Ουάσινγκτον D. Muriel Bowser όσο και το γραφείο του προέδρου της Βουλής Nancy Pelosi ζήτησαν από την Εθνική Φρουρά να περιορίσει την εξέγερση στο Καπιτώλιο, ανέφεραν δύο πηγές στο NBC.

"Μόλις έφυγα από το γραφείο μου στο Cannon εξαιτίας μιας κοντινής απειλής. Τώρα βλέπουμε διαδηλωτές να επιτίθενται στην αστυνομία του Καπιτωλίου", έγραψε στο Twitter η Ρεπουμπλικανή εκλεγμένη στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νάνσι Μέις.

Για σοκαριστικές σκηνές στην Ουάσιγκτον έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ με ανάρτησή του στο τουίτερ. Ειδικότερα ανέφερε: «Σοκαριστικές σκηνές στην Ουάσιγκτον. Το αποτέλεσμα αυτών των δημοκρατικών εκλογών πρέπει να γίνει σεβαστό».

Capitol Hill, Washington DC, Jan 2021. Oookay. pic.twitter.com/rGMeGukWki — Fabrizio Goria (@FGoria) January 6, 2021

Εκκενώθηκαν τα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος, ανέφεραν οι New York Times. Ένας εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανού κόμματος και ο εκρηκτικός μηχανισμός απενεργοποιήθηκε με ασφάλεια, ανέφερε ένας δημοσιογράφος των New York Times.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν έξω από το Καπιτώλιο όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες υποστηρικτές του Τραμπ. Κάποιοι από αυτούς έριξαν με κλωτσιές τα σιδερένια οδοφράγματα, πέρασαν πολλά επίπεδα ασφαλείας και έφτασαν έξω από το Καπιτώλιο από την πίσω πλευρά.

Ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος κάλεσε τους υποστηρικτές του να διαμαρτυρηθούν κατά της επικύρωσης από τους εκλεγμένους του Κογκρέσου της νίκης του Δημοκρατικού αντιπάλου του, που πραγματοποιείτο εκείνη την ώρα στο Καπιτώλιο.

Απαγόρευση κυκλοφορίας στην Ουάσιγκτον

Ο δήμαρχος της Ουάσινγκτον διέταξε απαγόρευση κυκλοφορίας στις 18.00 τοπική ώρα (01.00 της Πέμπτης, ώρα Ελλάδας) στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, που βρίσκεται αντιμέτωπη με βίαιες διαδηλώσεις οπαδών του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την ημέρα που επρόκειτο να επικυρωθεί η νίκη του Δημοκρατικού αντιπάλου του Τζον Μπάιντεν.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα διαρκέσει έως τις 6.00 το πρωί της Πέμπτης (13.00 ώρα Ελλάδος), ανακοίνωσε η δήμαρχος Μιούριελ Μπάουζερ μέσω Twitter, διευκρινίζοντας ότι εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής καθώς και οι δημοσιογράφοι.

Όλα άρχισαν μετά την ομιλία του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος με πολύ προκλητικό ύφος τα έβαλε με όλους και με όλα και υποσχέθηκε ότι δεν θα αφήσει τον Μπάιντεν να κυβερνήσει.

Όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ και ο τόνος του εξαγρίωσαν ακόμη περισσότερο το πλήθος το οποίο κατευθύνθηκε με πολύ άγριες διαθέσεις από τον Λευκό Οίκο για το Καπιτώλιο φωνάζοντας ότι πηγαίνει εκεί «για να γράψει ιστορία».

Μετά τα πρωτοφανή επεισόδια, ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους διαδηλωτές που τον στηρίζουν να αποφύγουν την βία. "Στηρίξτε την αστυνομία του Καπιτωλίου και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Είναι στο πλευρό της χώρας μας. Παραμείνετε ειρηνικοί!", έγραψε στο Twitter.

Τραμπ: «Δεν θα παραδεχτούμε ποτέ» την ήττα

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ενώπιον υποστηρικτών του που πανηγύριζαν ότι δεν θα παραδεχτεί ποτέ την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 κάνοντας λόγο για εκτεταμένη εκλογική νοθεία, μόλις δύο εβδομάδες πριν αναλάβει καθήκοντα στον Λευκό Οίκο ο εκλεγμένος πρόεδρος Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν.

"Ποτέ δεν θα παραιτηθούμε. Δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ. Δεν θα παραδεχτούμε ποτέ", δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης που χρηματοδοτήθηκε από εκστρατεία στην περιοχή του πάρκου Ellipse, κοντά στον Λευκό Οίκο, κάτω από έναν ουρανό γεμάτο σύννεφα, ισχυριζόμενος χωρίς αποδείξεις ότι "εκατοντάδες χιλιάδες" άνθρωποι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. "Θα σταματήσουμε την κλοπή", δήλωσε.

"Κερδίσαμε αυτές τις εκλογές και τις κερδίσαμε ευρέως", είπε, πέρα από κάθε πραγματικότητα και παρά την απουσία αποδεικτικών στοιχείων που να υποστηρίζουν την υπόθεση της εκλογικής απάτης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε επίσης τον αντιπρόεδρό του Μάικ Πενς να μην επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης στο Κογκρέσο και χαρακτήρισε τους εκλεγμένους Ρεπουμπλικανούς "αδύναμους" και "αξιολύπητους".

"Εάν ο Μάικ Πενς κάνει το σωστό, κερδίζουμε τις εκλογές", δήλωσε ο απερχόμενος πρόεδρος ενώπιον ενός πλήθους υποστηρικτών που συγκεντρώθηκαν στην Ουάσινγκτον. "Αν δεν το κάνει, θα είναι μια θλιβερή ημέρα για τη χώρα μας", πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αμφιβάλλει για τη στάση του αντιπροέδρου του.

Άδειασμα Πενς και εισβολή στο Καπιτώλιο οπαδών του Τραμπ

Ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς είπε ότι θα απορρίψει το αίτημα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε ότι δεν θα αντιταχθεί στην πιστοποίηση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, καταφεύγοντας πίσω από τους "περιορισμούς" του Συντάγματος.

Ο Πενς παρουσίασε τα επιχειρήματά του σε επιστολή που δημοσιοποιήθηκε μόλις πριν από την έναρξη έκτακτης συνεδρίασης του Κογκρέσου με σκοπό την επίσημη καταγραφή των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Ο Μάικ Πενς προεδρεύει σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου με σκοπό την επίσημη καταγραφή των ψήφων των μεγάλων εκλεκτόρων υπέρ του Τζο Μπάιντεν. Ο ρόλος του ορίζεται αυστηρά από το πρωτόκολλο.

Μια σπάνια κοινή συνεδρίαση

Η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία των ΗΠΑ είχαν ξεκινήσει μια σπάνια κοινή συνεδρίαση και άρχισαν να εξετάζουν την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων του Κολεγίου των Εκλεκτόρων που δείχνουν ότι ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν νίκησε τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

'Ενας αριθμός Ρεπουμπλικανών και από τα δύο Σώματα δήλωσαν ότι θα αμφισβητήσουν την πιστοποίηση μιας χούφτας Πολιτειών σε μια τελευταία προσπάθεια είτε να αρνηθούν τη νίκη του Μπάιντεν είτε να καθυστερήσουν την πιστοποίηση της νίκης του.

Άλλοι Ρεπουμπλικανοί είπαν ότι η προσπάθεια είναι λανθασμένη και θα μπορούσε να βλάψει το έθνος μακροπρόθεσμα. Έκαναν έκκληση για την ταχεία πιστοποίηση προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για να ορκιστεί ο Μπάιντεν πρόεδρος στις 20 Ιανουαρίου. Οποιαδήποτε πρόκληση αναμένεται να απορριφθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.

Just evacuated my office in Cannon due to a nearby threat. Now we’re seeing protesters assaulting Capitol Police.



This is wrong. This is not who we are. I’m heartbroken for our nation today. pic.twitter.com/jC9P0YfSLQ — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) January 6, 2021

I just had to evacuate my office because of a pipe bomb reported outside. Supporters of the President are trying to force their way into the Capitol and I can hear what sounds like multiple gunshots. (1/2) — Rep. Elaine Luria (@RepElaineLuria) January 6, 2021