Τραμπ: Δεν θα παραστώ στην τελετή ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παραστεί στην τελετή ορκωμοσίας του διαδόχου, του Δημοκρατικού εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου, όπως έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter, μόλις λίγες ώρες μετά την υπόσχεσή του για ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας.

Συζητήσεις πραγματοποιούνται στον Λευκό Οίκο σε σχέση με την αναχώρηση του Τραμπ από την Ουάσινγκτον στις 19 Ιανουαρίου, ανέφερε καλά ενημερωμένη πηγή. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψει στο θέρετρό του στη Φλόριντα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

"Σε όλους όσους ρωτούν, δεν θα πάω στην τελετή ορκωμοσίας στις 20 Ιανουαρίου", έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.