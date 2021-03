Βρετανία: «Δικαιολογημένη» η επίθεση της αστυνομίας στη συγκέντρωση για τον φόνο της Σ. Έβεραρντ

Η βίαιη επέμβαση της αστυνομίας του Λονδίνου για τη διάλυση συγκέντρωσης στη μνήμη της Σάρα Έβεραρντ, της οποίας η απαγωγή και δολοφονία προκάλεσε έντονα συναισθήματα στη Βρετανία, ήταν «αιτιολογημένη», συμπεραίνει σήμερα έκθεση που δόθηκε εντολή να συνταχθεί έπειτα από την επέμβαση αυτή της αστυνομίας, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Οργή προκλήθηκε στα μέσα Μαρτίου από τις εικόνες νεαρών γυναικών που ακινητοποιούνταν βίαια από αστυνομικούς οι οποίοι τους περνούσαν χειροπέδες κατά τη διάρκεια αγρυπνίας στη μνήμη της Έβεραρντ, η οποία έγινε παρά την απαγόρευση των συγκεντρώσεων λόγω των περιοριστικών μέτρων για την ανάσχεση της επιδημίας του νέου κορωνοϊού.

Οι εικόνες αυτές ενέτειναν τη συγκίνηση που προκάλεσε η δολοφονία της 33χρονης, η οποία εξαφανίστηκε στις 3 Μαρτίου αφού είχε φύγει πεζή από διαμέρισμα φίλων της στο Κλάπαμ, στο νότιο τμήμα της βρετανικής πρωτεύουσας, και βρέθηκε νεκρή σε δάσος του Κεντ, στη νοτιοανατολική Αγγλία.

Κατηγορίες για την απαγωγή και τον φόνο της απαγγέλθηκαν σε έναν 48χρονο αστυνομικό.

In case no one knows what’s happening in London, a 33 year old woman was kidnapped and murdered by a police officer while walking alone on her way home in Clapham, London. This is how cops are reacting to the women at her vigil. https://t.co/gTgVdP6RvS