Πρώτη φορά από το 2018 στο 2% ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη

Κατά 2% αυξήθηκαν οι τιμές καταναλωτή στην ευρωζώνη τον Μάιο, σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Είναι η πρώτη φορά από το 2018 που φτάνει σε αυτό το σημείο. Τον Απρίλιο ήταν 1,6%.

Η Ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό (13,1%), οι υπηρεσίες (1,1%), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,7%) και τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (0,6%).

Ο υψηλότερος πληθωρισμός σημειώθηκε στο Λουξεμβούργο (4%) και στη Λιθουανία (3,5%), ενώ από την άλλη πλευρά, ο χαμηλότερος πληθωρισμός καταγράφηκε στην Ελλάδα (-1,1%), τη Μάλτα (0,2%) και την Πορτογαλία (0,5%), σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

