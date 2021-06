Βρετανία: Κλιμακώνεται η πίεση στον Τζόνσον να αποπέμψει τον Χάνκοκ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δέχθηκε σήμερα κλιμακούμενη πίεση, προκειμένου να αποπέμψει τον υπουργό Υγείας, μετά την παραδοχή του, ότι δεν τήρησε τις οδηγίες προστασίας από την COVID-19, αφού φιλούσε μία υπάλληλο, πυροδοτώντας καταγγελίες για προφανή υποκρισία.



Ο 42χρονος Ματ Χάνκοκ βρέθηκε στο επίκεντρο της μάχης που έδωσε η κυβέρνηση κατά της πανδημίας, λέγοντας πολλές φορές στους ανθρώπους σαν τηρούν αυστηρούς κανόνες πρόληψης και καλωσορίζοντας την παραίτηση ενός υψηλόβαθμου επιστήμονα την προηγούμενη χρονιά, ο οποίος είχε παραβιάσει τους περιορισμούς.

Ο Χάνκοκ ζήτησε συγνώμη την Παρασκευή μετά τη δημοσίευση της εφημερίδας «The Sun» στην οποία εμφανίστηκε να φιλάει και να αγκαλιάζει μία υψηλόβαθμη βοηθό του στο γραφείο του, τον προηγούμενο μήνα, ενώ κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, απαγορεύονταν οι προσωπικές επαφές αυτού του τύπου με κάποιο άτομο εκτός του οικιακού περιβάλλοντος.

«Παραδέχομαι ότι παραβίασα τις οδηγίες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε αυτή την περίπτωση» είπε ο ίδιος. «Απογοήτευσα ανθρώπους και λυπάμαι πολύ».

Ο Τζόνσον δήλωσε χθες, ότι θεωρεί τώρα, πως το ζήτημα έχει κλείσει.

Ωστόσο, οι μεγάλες εφημερίδες της Βρετανίας, οι οποίες στο σύνολό τους έκαναν πρωτοσέλιδη την ιστορία του Χάνκοκ, ανέφεραν ότι ο υπουργός έχει χάσει κάθε ηθική αξιοπιστία και πρέπει να αποχωρήσει.

Το αντιπολιτευτικό Εργατικό Κόμμα αναρωτήθηκε αν ο ίδιος υπουργός, έχει παραβιάσει και τον υπουργικό κώδικα, με την πρόσληψη μιας γυναίκας, η οποία ήταν φίλη του για χρόνια, φέρνοντας στο προσκήνιο καταγγελίες για νεποτισμό, με τις οποίες έχει -προηγούμενα- βρεθεί αντιμέτωπη η συντηρητική κυβέρνηση Τζόνσον.

«Ο κύριος Χάνκοκ δε μπορεί τώρα να ελπίζει ότι θα εμφανιστεί ευθέως μπροστά μας και θα μας πει πως θα συμπεριφερθούμε και θα αναμένει από εμάς να τον ακούσουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά η εφημερίδα «The Sun» σε ένα σχόλιο στην πρώτη σελίδα της. «Σε κάτι τέτοιο θα υπήρχε ο μέγιστος βαθμός υποκρισίας».



Η υπόθεση αυτή, φέρνει στο προσκήνιο ένα περιστατικό που καταγράφηκε την προηγούμενη χρονιά, όταν -ο τότε- υψηλόβαθμος σύμβουλος του Τζόνσον, Ντόμινικ Κάμινγκς είχε επίσης παραβιάσει τους κανόνες στην κορύφωση της πανδημίας, προκαλώντας οργή σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και καταγγελίες ότι στην κυβέρνηση Τζόνσον πίστευαν ότι είναι υπεράνω του νόμου.

Ο Τζόνσον, που είναι πρωθυπουργός από το 2019, έχει αρνηθεί σε μία σειρά περιπτώσεων να αποπέμψει υπουργούς τους, συμπεριλαμβανομένου και του υπουργού των Εσωτερικών, ο οποίος εντοπίστηκε να έχει παραβιάσει τους κανόνες, βάζοντας τις φωνές και εκτοξεύοντας ύβρεις κατά μελών του προσωπικού του, προκαλώντας την παραίτηση του συμβούλου για ζητήματα δεοντολογίας.

Ο ίδιος, ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει δεχτεί κριτική, σύμφωνα με μία επίσημη αναφορά, με επίκεντρο τα προσωπικά οικονομικά του.

