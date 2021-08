Μπαίνουν στην Καμπούλ οι Ταλιμπάν

Το υπουργείο Εσωτερικών του Αφγανιστάν ανακοίνωσε πως οι Ταλιμπάν έχουν αρχίσει να εισέρχονται στην Καμπούλ από όλες τις πλευρές, όπως μεταδίδει το Reuters.

Οι μαχητές των Ταλιμπάν έχουν εντολή να αποφύγουν τη βία στην Καμπούλ, να επιτρέψουν την ασφαλή διέλευση οποιουδήποτε επιλέξει να φύγει και να ζητήσουν από τις γυναίκες να πάνε προς προστατευμένες περιοχές, όπως γνωστοποίησε ο ηγέτης των Ταλιμπάν στη Ντόχα.

«Δεν θέλουμε να τραυματιστεί ή σκοτωθεί ούτε ένας αθώος Αφγανός πολίτης καθώς αναλαμβάνουμε τον έλεγχο, όμως δεν έχουμε κηρύξει εκεχειρία», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος των Ταλιμπάν. Ο ίδιος δήλωσε πως έχει ζητηθεί από τους μαχητές των Ταλιμπάν να παραμείνουν στα σημεία εισόδου της Καμπούλ, ενώ υποστήριξε πως οι Μουτζαχεντίν ούτε έχουν σκοτώσει ούτε έχουν τραυματίσει κανέναν στην Καμπούλ. Τόνιζε πως οι δυνάμεις του Αφγανιστάν πρέπει να σταματήσουν τα πυρά και να επιτρέψουν την διέλευση όλων των πολιτών και ξένων τώρα.



Λίγα λεπτά νωρίτερα, το γραφείο του προέδρου του Αφγανιστάν με ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε πως ακούγονται πυροβολισμοί σε αρκετά σημεία γύρω από την Καμπούλ και πως οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν την κατάσταση υπό έλεγχο.

The Taliban race closer to a complete military takeover of Afghanistan after capturing more major cities, leaving only the isolated capital Kabul for them to conquer https://t.co/mXdrJ2qCLO pic.twitter.com/9cVxIhQVWm

Εν τω μεταξύ, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ ανέφερε πως αρκετά μέλη της ΕΕ μεταφέρθηκαν σε ασφαλέστερη περιοχή στην Καμπούλ, ενώ αμερικάνος αξιωματούχος είπε πως για την ώρα θα παραμείνουν στην πόλη λιγότεροι από 50 αξιωματούχοι της πρεσβείας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα, δε, με αμερικάνο αξιωματούχο, οι ΗΠΑ έχουν δώσει «οδηγία» σε άλλες πρεσβείες στην Καμπουλ «να λειτουργήσουν με περιορισμένο προσωπικό από κατάλληλη τοποθεσία».

Με ανακοίνωσή του ο Τζο Μπάιντεν γνωστοποίησε ότι η Ουάσιγκτον προειδοποίησε τους Ταλιμπάν ότι «οποιαδήποτε δράση από την πλευρά τους θέσει προσωπικό των ΗΠΑ ή την πρεσβεία σε κίνδυνο, θα αντιμετωπιστεί με ισχυρή στρατιωτική αντίδραση». Σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα δουλέψουν με τον πρόεδρο της χώρας και άλλους πολιτικούς ηγέτες, όπως και με περιφερειακές δυνάμεις ώστε «να αποφευχθεί περαιτέρω αιματοχυσία και να αναζητηθεί πολιτικός διακανονισμός».

Ωστόσο ειδικοί προειδοποιούν ότι το Αφγανιστάν, με ένα μείγμα εθνικών ομάδων και μεγάλες τοπικές αντιπαλότητες οδεύει σε ένα εμφύλιο πόλεμο. «Αυτό είναι το τέλος του Αφγανιστάν ως έθνους», δηλώνει ο Sara Wahedi, πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος στο Twitter. «Κανείς δεν θα μπορεί να ηγηθεί όλης της χώρας. Επιστρέψαμε στο 1992».

«Αυτό που υποτιμήσαμε ήταν το επίπεδο του σχεδιασμού των Ταλιμπάν σε ότι αφορά την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων», δήλωσε στους Financial Times ο Rudra Chaudhuri, καθηγητής στο King’s College. «Είχαν ξεκάθαρο σχέδιο. Το ερώτημα είναι πως το σύνολο των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δεν το ήξερε».

Πολλοί Αφγανοί είναι έξαλλοι με το ότι οι ΗΠΑ εστιάζουν μόνο στην απομάκρυνση του προσωπικού τους. Ο Muska Dastageer καθηγητής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Αφγανιστάν περιέγραψε την αίσθηση που έχουν οι Αφγανοί από το μήνυμα που έστειλαν οι Αμερικανοί ως εξής: «Σας παρακαλούμε, μην αρχίσετε τις σφαγές μέχρι να φύγουμε. Ευχαριστούμε».

Νωρίτερα, δυο Αμερικάνοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters πως οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει να εκκενώνουν τους διπλωμάτες τους από την πρεσβεία στην Καμπούλ.

«Έχουμε μια μικρή ομάδα ανθρώπων που φεύγουν τώρα που μιλάμε, η πλειονότητα του προσωπικού είναι έτοιμοι να φύγουν… η πρεσβεία συνεχίζει να λειτουργεί», ανέφερε ο ένας από τους αξιωματούχους.

Όπως σημειώνει το Reuters, η εκκένωση των περισσότερων διπλωματών αναμένονταν να ξεκινήσει σήμερα Κυριακή, καθώς οι Ταλιμάν συνεχίζουν την προέλασή τους και εκτιμάται πως είναι θέμα ημερών να φτάσουν στην πόρτα της Καμπούλ.

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος του Αφγανιστάν, Ashraf Ghani έδωσε χθες εύσημα στις αφγανικές δυνάμεις ασφάλειας και άμυνας, με σύντομο τηλεοπτικό του μήνυμα, όπου ανέφερε πως είχαν ένα «ισχυρό πνεύμα για να υπερασπιστούν τον λαό και τη χώρα τους». Ωστόσο, η έλλειψη αντίστασης από οποιαδήποτε αφγανική στρατιωτική μονάδα απέναντι στην προέλαση των Ταλιμπάν έχει προκαλέσει σοκ. Ορισμένοι εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και άλλοι κατέληξαν σε συμφωνίες με τους Ταλιμπάν για να σταματήσουν τις μάχες και να παραδώσουν τον οπλισμό και εξοπλισμό τους.

Με την αποχώρηση των αμερικανικών και άλλων ξένων δυνάμεων, οι Ταλιμπάν έχουν ήδη καταλάβει ή μάχονται για τον έλεγχο 34 επαρχιών του Αφγανιστάν από τις 6 Αυγούστου, μεταξύ των οποίων η Κανταχάρ, η Λασκαρ Γκα, η Χεράτ, η Μαζάρ ι Σαρίφ, και η Τζαλαλαμπάντ.

Fall of #Jalalabad, the capital of Nangarhar province and the 6th largest city of Afghanistan, this morning.



Torkham border crossing point and International highway took over by the #Taliban. pic.twitter.com/gMfdrEG9c3