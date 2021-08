Το «τέλος του πολέμου» κήρυξαν οι Ταλιμπάν

Εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου των Ταλιμπάν δήλωσε χθες Κυριακή στο Αλ Τζαζίρα ότι ο πόλεμος στο Αφγανιστάν «τέλειωσε» και σύντομα θα γίνει σαφής ο χαρακτήρας και η μορφή του νέου καθεστώτος.

Ο Μοχάμαντ Ναΐμ διαβεβαίωσε ότι καμιά διπλωματική εγκατάσταση και κανένα διπλωματικό σώμα δεν έγινε στόχος, καθώς και ότι το φονταμενταλιστικό κίνημα εγγυάται την ασφάλεια των ξένων και των διπλωματικών αποστολών.

«Είμαστε έτοιμοι για διάλογο με όλες τις μορφές στο Αφγανιστάν και να τους εγγυηθούμε την απαραίτητη προστασία», είπε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν στο τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ. Τόνισε πως το κίνημα κάνει κάθε βήμα με υπευθυνότητα και ότι σκοπεύει να εξασφαλίσει ειρήνη με τους πάντες.

Μαχητές των Ταλιμπάν μπήκαν χθες Κυριακή στην Καμπούλ και ο αφγανός πρόεδρος Άσραφ Γάνι εγκατέλειψε το Αφγανιστάν, για να αποφευχθεί, όπως είπε, «λουτρό αίματος».

Οι ισλαμιστές βρίσκονται πρακτικά στο τελικό στάδιο της ανακατάληψης της εξουσίας στη χώρα, δυο δεκαετίες μετά την ανατροπή τους με την εισβολή διεθνούς στρατιωτικού συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Για τον Μοχάμαντ Ναΐμ, η απόδραση του κ. Γάνι ήταν απρόσμενη, «δεν την περίμεναν ούτε καν αυτοί που βρίσκονται πιο κοντά του». Για τον ίδιο, οι φονταμενταλιστές αντάρτες δρέπουν τους καρπούς των προσπαθειών και των θυσιών που έκαναν για είκοσι χρόνια. «Επιτύχαμε αυτό που επιδιώκαμε, ελευθερία για τη χώρα μας και ανεξαρτησία για τον λαό μας», υποστήριξε. «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να χρησιμοποιήσει το έδαφός μας για να βάλει στο στόχαστρο οποιονδήποτε και δεν θέλουμε να βλάψουμε κανέναν», είπε ακόμη ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, προφανώς απευθυνόμενος στην Ουάσινγκτον.

Ο Μοχάμαντ Ναΐμ είπε πως οι ισλαμιστές μαχητές δεν θα αναμιχθούν στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών και αναμένουν ότι κανένα κράτος δεν θα αναμιχθεί στις αφγανικές υποθέσεις. «Δεν θεωρούμε ότι ξένες δυνάμεις θα επαναλάβουν τις αποτυχίες τους στο Αφγανιστάν ξανά», ανέφερε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν και διαβεβαίωσε ότι το κίνημα είναι διατεθειμένο να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας μέσω διαλόγου.

Από την πλευρά του, ηγετικό στέλεχος των Ταλιμπάν δήλωσε σήμερα ότι είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς για να συζητηθεί το πώς το ισλαμιστικό κίνημα θα ασκήσει την εξουσία στο Αφγανιστάν. «Θέλουμε να έχουν φύγει όλες οι ξένες δυνάμεις προτού αρχίσουμε να αναδιοργανώνουμε το σύστημα διακυβέρνησης», είπε τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters το στέλεχος αυτό των ανταρτών, το οποίο δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι μαχητές του κινήματος στην πρωτεύουσα έχουν διαταχθεί να μην τρομοκρατούν τους αμάχους, να τους επιτρέψουν να ξαναρχίσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Early Monday morning in Kabul. Stuck between the Taliban’s rampage and the U.S.’ suspension of commercial flights from Kabul Airport, Afghans trying to make their way into the airport. #Afghanistan #Talibans pic.twitter.com/IeRglhCDD5