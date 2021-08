Στο 3,9% «τσίμπησε» ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Αύγουστο

Κατά 3,9% αυξήθηκαν οι τιμές καταναλωτή στη Γερμανία τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία.

Το αποτέλεσμα ήταν σε ευθυγράμμιση με τις προσδοκίες και ήταν υψηλότερο από τον Ιούλιο, όταν είχε φτάσει στο 3,8%, που ήταν και το πιο υψηλό των τελευταίων 28 ετών. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές ήταν αμετάβλητες.

Εν τω μεταξύ, ο εναρμονισμένος δείκτης -για να μπορεί να συγκριθεί με την υπόλοιπη ευρωζώνη- ανήλθε στο 3,4% σε ετήσια βάση -στο πιο υψηλό από το 2008- και ενισχύθηκε κατά 0,1% σε μηνιαία.

Τα τελικά στοιχεία πληθωρισμού για τον Αύγουστο θα ανακοινωθούν στις 10 Σεπτεμβρίου.

Την ίδια ώρα, οι τιμές καταναλωτή στην Ισπανία ενισχύονται με τον πιο γρήγορο ρυθμό της τελευταίας δεκαετίας, λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας, γεγονός που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό σε ολόκληρη την περιοχή.

EUROPE’S ENERGY CRUNCH: Unstoppable, natural gas, electricity and CO2 prices in Europe are setting new highs today. Triple-digit electricity prices are becoming common across Europe. One example (chart below): Spanish day-ahead electricity prices soaring to nearly €125 per MWh pic.twitter.com/kqamtzSEpl