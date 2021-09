Πόση δύναμη έχουν οι υπ. Ενέργειας της ΕΕ να τιθασεύσουν τις τιμές

Στο θέμα της ανόδου των τιμών φυσικού αερίου αναφέρεται με δήλωσή της η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ), μία μέρα πριν το άτυπο συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας της Ευρώπης, που πρόκειται να λάβει χώρα την Τετάρτη. Διπλό το κεντρικό θέμα συζήτησης - πώς θα σταματήσει η κούρσα στις τιμές ενέργειας και κατά πόσο εγκυμονεί κινδύνους στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με επιπτώσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Στο άτυπο συμβούλιο στη Λουμπλιάνα, όπου και θα μεταβεί και ο Ελληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, οι υπουργοί αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις και προτάσεις αναζητώντας τρόπους να τιθασεύσουν τις τιμές.

Στην ανακοίνωσή της η ΙΕΑ σημειώνει μεταξύ άλλων: «Η σημερινή κατάσταση είναι μία υπενθύμιση στις κυβερνήσεις, ειδικά καθώς επιδιώκουμε να επιταχύνουμνε τις μεταβάσεις σε καθαρή ενέργεια, για τη σημασία των ασφαλών και οικονομικά προσιτών ενεργειακών προμηθειών - ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους ανθρώπους στις κοινωνίες μας», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της ΙΕΑ, Dr Birol. «Οι καλά διαχειριζόμενες μεταβάσεις σε καθαρή ενέργεια είναι μια λύση στα ζητήματα που βλέπουμε στις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα -όχι η αιτία τους».

Και συνεχίζει τονίζοντας: «Οι δεσμοί μεταξύ των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου δεν πρόκειται να φύγουν σύντομα. Το φυσικό αέριο παραμένει ένα σημαντικό εργαλείο για την εξισορρόπηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλές περιοχές σήμερα. Καθώς οι μεταβάσεις σε καθαρή ενέργεια προχωρούν σε μια πορεία προς καθαρές μηδενικές εκπομπές, η παγκόσμια ζήτηση φυσικού αερίου θα αρχίσει να μειώνεται, αλλά θα παραμείνει ένα σημαντικό συστατικό της ασφάλειας ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε χώρες με μεγάλες εποχιακές διακυμάνσεις στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας».

