Βρετανία: Ντόμινο χρεοκοπιών στην ενέργεια, φόβοι και για την Ευρώπη

Ακόμα δύο βρετανικές εταιρείες παροχής φυσικού αερίου, η Avro Energy και η Green, κήρυξαν πτώχευση, ανεβάζοντας το σύνολο στις έξι μέχρι στιγμής στην κλιμακούμενη ενεργειακή κρίση που βιώνει το Ηνωμένο Βασίλειο. Πλέον 1,5 εκατομμύριο καταναλωτές βρίσκονται προς αναζήτηση νέου -και πιθανότατα ακριβότερου- παρόχου, καθώς κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ενέργειας δεν μπορούν να επιβιώσουν στο ράλι των τιμών στο φυσικό αέριο. Το κόστος χονδρικής αγοράς έχει τετραπλασιαστεί, κάτι που όμως δεν μπορούν να μετακυλίσουν στους πελάτες τους, που προστατεύονται από το ανώτατο όριο τιμής.

Η βρετανική κυβέρνηση δέχεται έντονη κριτική από φορείς της αγοράς, καθώς συνειδητά έχει αφήσει τις πιο αδύναμες εταιρείες ενέργειας αβοήθητες, ενώ φαίνεται πως η βασική στρατηγική της είναι να «τζογάρει» στο ότι οι μεγάλες εταιρείες ενέργειας θα απορροφήσουν όλους τους πελάτες και θα αντέξουν την κρίση. Ο υπουργός Επιχειρήσεων και Ενέργειας Κούασι Κουαρτένγκ, έχει αναγνωρίσει ότι θα κλείσουν και άλλες εταιρείες πριν το τέλος του χρόνου, ενώ βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με τη Ρυθμιστική Αρχή της αγοράς Αερίου και Ηλεκτρισμού (Ofgem), ώστε να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στην αγορά.

Η Ofgem προσπαθεί να καθησυχάσει τους καταναλωτές, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτοί από τον Οκτώβριο κιόλας θα δουν αύξηση στους λογαριασμούς τους, της τάξης του 12%, μια από τις υψηλότερες που έχουν ποτέ καταγραφεί, πιέζοντας ακόμα περισσότερο τα κυβερνητικά στελέχη.

Το πρόβλημα έχει γίνει μείζονος σημασίας για τη χώρα: Το 85% των νοικοκυριών στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, ενώ ακόμα και ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται μέσω καύσης φυσικού αερίου, καθιστώντας έτσι τη χώρα απόλυτα εξαρτημένη. Επομένως, η αύξηση των τιμών το τελευταίο διάστημα δημιούργησε μια τεράστια πίεση. Κύριος λόγος, σύμφωνα με αναλυτές, είναι ότι τα αποθεματικά επί βρετανικού εδάφους, που καλύπτουν το 50% της ζήτησης, έχουν εξαντληθεί μετά τον κρύο περσινό χειμώνα. Παράλληλα πολλές πλατφόρμες εξόρυξης φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα παραμένουν κλειστές λόγω εργασιών συντήρησης, οι οποίες είχαν αναβληθεί την περίοδο του λοκντάουν.

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον πριν λίγες ημέρες είχε τονίσει ότι το πρόβλημα αποδίδεται στην απότομη αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης, με στόχο την επανεκκίνηση της οικονομίας, ενώ κάποιοι «δείχνουν» τη Ρωσία ως υποκινητή της κατάστασης για πολιτικούς λόγους.

ΠΗΓΗ: DW

So the UK is right now:



➡️Paying the highest ever wholesale electricity prices

➡️Suffering the highest ever wholesale gas prices

➡️Rising retail power / gas prices

➡️BP is running short of gasoline

➡️And 1.5 million households have seen their retail energy provider collapse