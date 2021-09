Μπροστά το SPD με βραχεία κεφαλή στις γερμανικές κάλπες

Οριακό προβάδισμα στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 24,9% έναντι 24,7% της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) έδωσε στις 20.10 το ARD, μεταδίδοντας τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα από την καταμέτρηση των ψήφων. Ακολουθούν οι Πράσινοι με 14,8%, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με 11,3%, οι Φιλελεύθεροι (FDP) με 11,2% και η Αριστερά με το οριακό 5%.

Με αυτά τα ποσοστά, όλοι οι συνδυασμοί για κυβέρνηση εκτός από αυτόν με SPD, Πράσινους και Αριστερά, είναι πιθανοί.

Τη μακρά νύχτα στη Γερμανία έδειξαν τα exit polls μετά το κλείσιμο της κάλπης. Εκαναν λόγο για ντέρμπι με το SPD και το CDU/CSU να κινούνται στη ζώνη του 25% των ψήφων. Το βασικό exit poll έδωσε στους Πράσινους το 15% και στο FDP το 11%. Στο 11% και το ακροδεξιό «Εναλλακτική για τη Γερμανία». Η Αριστερά συγκέντρωσε πέριξ του 5%. Δεύτερο exit poll έδωσε προβάδισμα στο SPD.

Οι υποψήφιοι διάδοχοι της Άνγκελα Μέρκελ, ο Χριστιανοδημοκράτης Άρμιν Λάσετ, ο Σοσιαλδημοκράτης Ολαφ Σολτς, η «Πράσινη» Αναλένα Μπέρμποκ, αλλά και οι ηγέτες των υπολοίπων κομμάτων έδωσαν τη μάχη να πείσουν και τους τελευταίους αναποφάσιστους, που ήταν περισσότεροι σε σύγκριση με άλλες εκλογικές αναμετρήσεις.

Το 25% του CDU/CSU είναι το χαμηλότερο ποσοστό που έχει πετύχει στην μεταπολεμική Γερμανία. «Αυτό πόνεσε», έσπευσε να σχολιάσει ο γενικός γραμματέας του CDU Paul Ziemiak. Με βάση τους αριθμούς συμπλήρωσε υπάρχει πιθανότητα για ένα συνασπισμό CDU/CSU, FDP και Πρασίνων που θα έχει στόχο σταθερότητα, ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος.

Ο υποψήφιος των συντηρητικών 'Αρμιν Λάσετ μετά τα exit polls δήλωσε πως «δεν έχουμε καθαρό τελικό αποτέλεσμα, αλλά μπορούμε ήδη να πούμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό. Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση στην οποία θα ηγούνται οι συντηρητικοί, γιατί η Γερμανία χρειάζεται ένα συνασπισμό που θα κοιτά στο μέλλον και θα εκσυγχρονίσει τη χώρα».

Ο δηλώσεις αρχηγών των κομμάτων - Το ορόσημο των Χριστουγέννων

«Δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα», δήλωσε πριν από λίγο ο υποψήφιος καγκελάριος της Χριστιανικής Ένωσης 'Αρμιν Λάσετ, ο οποίος απηύθυνε ωστόσο έμμεση πρόσκληση προς τους Φιλελεύθερους (FDP) και τους Πράσινους για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας.

Σε ό,τι αφορά το δυσμενές αποτέλεσμα, το απέδωσε στην απουσία «μπόνους εξουσίας», επειδή ο αρχηγός του CDU δεν ήταν και καγκελάριος, καταλογίζοντας εμμέσως την ευθύνη στην 'Αγγελα Μέρκελ. «Η Γερμανία χρειάζεται τώρα έναν συνασπισμό για το μέλλον», τόνισε και πρόσθεσε ότι θα κάνει τα πάντα προκειμένου να σχηματιστεί ένας συνασπισμός υπό την ηγεσία της Ένωσης.

Από την πλευρά του ο υποψήφιος καγκελάριος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι το κόμμα του προηγείται και επομένως έχει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Ερωτηθείς εάν οι συνομιλίες για τον συνασπισμό μπορεί να διαρκέσουν τόσο πολύ ώστε η Άνγκελα Μέρκελ να χρειαστεί να εκφωνήσει την φετινή ετήσια ομιλία των Χριστουγέννων, ο Όλαφ Σολτς είπε ότι τα κόμματα πρέπει να κάνουν «ό,τι μπορούν για να γίνει η δουλειά πριν από τα Χριστούγεννα».

Ο επικεφαλής του Κόμματος των Φιλελεύθερων (FDP), Κρίστιαν Λίντνερ, δεν αποκλείεται να έχει τελικά τον ρόλο του ρυθμιστή της επόμενης κυβέρνησης. «Οι πολίτες θέλουν μια κυβέρνηση του κέντρου», δήλωσε και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα του κόμματός του. Η δήλωσή του ερμηνεύτηκε από πολλούς σχολιαστές ως νύξη προς την Χριστιανική Ένωση.

Για "εντολή αλλαγής" έκανε λόγο η επικεφαλής των Πρασίνων Αναλένα Μπέρμποκ.

«Το SPD έχει εντολή να κυβερνήσει»

Ο γενικός γραμματέας του SPD Λαρς Κλινγκμπάιλ, από την πλευρά του, δήλωσε ότι το κόμμα του έχει εντολή να σχηματίσει συνασπισμό, παρά το αμφίρροπο αποτέλεσμα. «Το SPD έχει εντολή να κυβερνήσει. Θέλουμε ο Όλαφ Σολτς να γίνει καγκελάριος», τόνισε μετά τα exit polls και σημείωσε ότι το SPD προηγείται.

Επισημαίνεται ότι ενώ το exit poll του ARD δίνει ισοπαλία, άλλα exit polls δίνουν οριακό προβάδισμα στο SPD. Συγκεκριμένα, το exit poll του ZDF βάζει τους σοσιαλδημοκράτες μπροστά με 26% έναντι 24% του CDU CSU. Στους Πράσινους δίνει 14,5% και στο FDP 12%.

Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνει το Reuters, η προσοχή θα στραφεί στις ανεπίσημες επαφές του νικητή, πιθανότατα με τους Πράσινους και τους Ελεύθερους Δημοκράτες (FDP) τις οποίες θα ακολουθήσουν επίσημες διαπραγματεύσεις. Είναι μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει μήνες, αφήνοντας τη Μέρκελ στο ρόλο της υπηρεσιακής Καγκελαρίου.

Latest numbers now have SPD a full percentage point ahead of CDU. Also interesting: FDP gaining, while Greens now 1%pt below the 6pm prognosis. pic.twitter.com/keoslZfU4R — Ulrike Franke (@RikeFranke) September 26, 2021

Υπενθυμίζεται ότι στις τελευταίες εκλογές, τον Σεπτέμβριο του 2017 χρειάστηκαν έξι μήνες για να σχηματιστεί η κυβέρνηση.

Σε σχέση με τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών το 2017 τα κέρδη και οι απώλειες των κομμάτων διαμορφώνονται, κατά προσέγγιση και με κάθε επιφύλαξη, ως εξής (σε παρένθεση τα εκλογικά αποτελέσματα του 2017).

+5,5%/ +4,5% SPD (20,5%)

-7,9%// -8,9% CDU/CSU (32,9%)

+4,1/ +6,1% Grüne (8,9%)

+0,3%/ 3,3% FDP (10,7)

-1,6%/ 1,6%% AfD (12,6%)

-4,2%/ 4,2% Die Linke (9,2%)

Οι ειδικοί προβλέπουν μία μακρά εκλογική βραδιά, σχολιάζει η Deutsche Welle. Τα αποτελέσματα των exit poll βασίζονται στη δημοσκόπηση που διεξάγουν τα ινστιτούτα δημοσκοπήσεων έξω από επιλεγμένα εκλογικά κέντρα, μετά την έξοδο των ψηφοφόρων.

Οι εκλογές σημαδεύτηκαν από τη μάχη μεταξύ του Άρμιν Λάσετ του CDU και του υπουργού Οικονομικών της απερχόμενης κυβέρνησης Όλαφ Σολτς που αποτελεί την πρόταση του SPD για την καγκελαρία. Ο τελευταίος κέρδισε και τα τρία τηλεοπτικά debate μεταξύ των υποψηφίων για τη θέση.

Αμφότεροι οι συντηρητικοί και το FDP απορρίπτουν το σενάριο να γίνει η Ευρώπη μια «ένωση χρέους» και θέλουν να εξασφαλίσουν ότι ο έκτακτος κοινός δανεισμός που έγινε για να αντιμετωπιστεί η κρίση της πανδημίας θα είναι μέτρο που χρησιμοποιήθηκε «απαξ». Το SPD, από την πλευρά του, συζητά βήματα προς μια δημοσιονομική ένωση.

Οι Πράσινοι υποστηρίζουν μια κοινή ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική για να στηριχθούν επενδύσεις για το περιβάλλον, την έρευνα, τις υποδομές και την εκπαίδευση.

BREAKING: according to ZDF exit poll the Social Democrats have won the greater number of votes in the German election



SPD 26%

CDU/CSU 24%

Greens 14.5%

FDP 12%

Left Party 5%

AfD 10% — Tony Connelly (@tconnellyRTE) September 26, 2021

CDU/CSU: 200 έδρες / SPD 197 / Greens 119 / FDP 87 / Die Linke 39 (poll for ARD)

/ Greens 119 / FDP 87 / Die Linke 39 (poll for ARD) SPD 215 / CDU/CSU 198 / Greens 120 / FDP 89 / Die Linke 41 (poll for ZDF)

Secretary General of the Social Democrats, Lars Klingbeil, says: “We are back. Olaf Scholz has the mandate to form Germany’s next government.” #btw21 pic.twitter.com/etEUUxr4Di — Anja Koch (@anjk) September 26, 2021

Die erste Hochrechnung zur #btw21 in der Grafik: pic.twitter.com/2WjbSEfb3q — MDR AKTUELL (@MDRAktuell) September 26, 2021

Laschet speaking now. “We knew this would be an open and tight election. With can’t be happy with the result, but this will be a long evening. We will do everything to form a government led by the CDU” pic.twitter.com/iU8D3DEFUx — Philip Oltermann (@philipoltermann) September 26, 2021

Τα σενάρια για σχηματισμό κυβέρνησης

Οι πιθανοί συνδυασμοί συγκυβέρνησης περιλαμβάνουν:



«Φανάρι κυκλοφορίας»: Η πιο πιθανή επιλογή για μια κυβέρνηση χωρίς υπουργούς CDU/CSU θα ήταν ένα κόκκινο-πορτοκαλί-πράσινο σύμφωνο μεταξύ SPD, Πράσινων και FDP. Αλλά ο Λίντνερ έχει θέσει αυστηρούς όρους για την ένταξη του FDP σε έναν τέτοιο συνασπισμό.

«Κόκκινο-Κόκκινο-Πράσινο»: Στην τελευταία ομιλία της στην Bundestag, η Μέρκελ παρακάλεσε τους ψηφοφόρους να μην επιτρέψουν τη δημιουργία «αριστερής κυβέρνησης» των Πρασίνων, του SPD και του Die Linke (Αριστερά). Ο Σολτς δεν απέκλεισε ρητά τη συνεργασία με την Αριστερά, αλλά είπε ότι θα σχηματίσει συνασπισμό μόνο με κόμματα δεσμευμένα στο ΝΑΤΟ.

«Τζαμάικα»: Εάν καταφέρει να ξεπεράσει το προβάδισμα του SPD τις τελευταίες δύο εβδομάδες ή εάν οι συνομιλίες για τη δημιουργία ενός συνασπισμού υπό την ηγεσία του SPD αποτύχουν, μια συγκυβέρνηση υπό την ηγεσία του CDU/CSU θα μπορούσε ακόμη να αναδυθεί με την υποστήριξη των Πρασίνων και του FDP. Οι συνομιλίες για τον σχηματισμό μιας μαύρης-πράσινης-κίτρινης κυβέρνησης αυτού του τύπου διακόπηκαν μετά τις εκλογές του 2017.

«Γερμανία»: Μια μαύρη, κόκκινη και κίτρινη συγκυβέρνηση θα έβλεπε το FDP να προσχωρεί στην κυβέρνηση CDU/CSU και SPD.

Μια περιφερειακή ανάλυση της προβολής αποτελεσμάτων Infratest Dimap δείχνει ότι η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) ξεπερνά τους Χριστιανοδημοκράτες στο ανατολικό τμήμα της Γερμανίας, σύμφωνα με το Politico.

Τι ψήφισαν οι νέοι κάτω των 30 ετών

Προτίμησαν το SPD γύρισαν την πλάτη στο CDU/CSU, με υψηλότερη αποδοχή οι Πράσινοι