To Ελ Σαλβαδόρ αγόρασε 100 επιπλέον bitcoin

H κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ αγόρασε 100 επιπλέον bitcoin, έγραψε στο Twitter την Παρασκευή ο πρόεδρος Μπουκέλε, μετά την πτώση της τιμής του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος κοντά στα 54.000 δολάρια.

«Το Ελ Σαλβαδόρ μόλις αγόρασε τη βουτιά, 100 επιπλέον νομίσματα αποκτήθηκαν με discount» τόνισε ο κ. Μπουκέλε.

El Salvador just bought the dip.



100 extra coins acquired with a discount 🥳#Bitcoin 🇸🇻