Accor: Το 2023 πλήρης ανάκαμψη του τουρισμού διεθνώς

Στις αρχές του 2023 τοποθέτησε την πλήρη ανάκαμψη του τουρισμού παγκοσμίως, ο Sébastien Bazin, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Accor, ενός από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως ξενοδοχειακούς ομίλους.

Ο πρόεδρος και CEO της Accor, από το βήμα του 5ου Διεθνούς Φόρουμ Φιλοξενίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της XENIA 2021, αφού εγκωμίασε την Ελλάδα, υπογράμμισε ότι η χώρα μας τα πήγε καλά φέτος, γιατί προετοιμάστηκε και ξεκίνησε νωρίτερα από τους υπόλοιπους προορισμούς τη σεζόν, δίνοντας την ευκαιρία στους τουρίστες να την ανακαλύψουν εκ νέου - προσθέτοντας ωστόσο, πως η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιποι προορισμοί, πρέπει να τονώσει τον εσωτερικό τουρισμό της.

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι εξαιρετικά σημαντικό για τον ξενοδόχο επιχειρηματία αυτή την περίοδο της πανδημίας, είναι η επιβίωσή του, και κάλεσε την Ε.Ε. και τις κυβερνήσεις να συνεχίσουν την στήριξη προς τον κλάδο.

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα διεθνούς έρευνας της Phocuswright με τίτλο: “Drivers of Consumer satisfaction in a renewed travel market”. Σύμφωνα με αυτά, οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες σχεδιάζουν ήδη τα μελλοντικά τους ταξίδια. Αν και πολλά από αυτά θα πραγματοποιηθούν στο εσωτερικό των χωρών τους, το ποσοστό προγραμματισμού, τουλάχιστον ενός ευρωπαϊκού ταξιδιού, είναι αρκετά σημαντικό, υποδηλώνοντας ότι τα ταξίδια θα ανακάμψουν πια οριστικά τους επόμενους 12 μήνες. Η τάση είναι οι ευρωπαίοι καταναλωτές να ταξιδεύουν εντός Ευρώπης, αναζητώντας τώρα ξεκούραση και χαλάρωση. Θέλουν να ξοδέψουν, κάνοντας λιγότερα ταξίδια από ό,τι στο παρελθόν, αλλά παραμένει η λογική του value for money.

Πλέον, πολύ μεγάλη ανάπτυξη παρατηρείται στα a la carte ταξίδια, με τη συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών σε όλες τις αγορές να επιλέγουν να κάνουν κράτηση μόνοι τους για τα ταξίδια τους, ως μια σειρά μεμονωμένων στοιχείων. Πρόκειται για μια τεράστια επιτάχυνση μιας τάσης που παρακολουθούμε εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά η αυξημένη εξοικείωση των καταναλωτών με τα διαδικτυακά εργαλεία σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, είχε ως αποτέλεσμα μια ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο κρατούνται τα ταξίδια.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι Online Travel Agents εξακολουθούν να παραμένουν oι βασικές διαδρομές online κρατήσεων για τις περισσότερες αγορές, με τρεις στους πέντε συνήθως (ή μόνο) να κάνουν κράτηση ταξιδιών μέσω διαδικτύου. Ωστόσο, μια από τις τάσεις είναι, ένα αυξημένο ποσοστό ανθρώπων σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, που προτιμά την ασφάλεια ενός αντιπροσώπου εξυπηρέτησης πελατών εκτός σύνδεσης.

Στο μεταξύ, αυξάνονται οι γενικές αναζητήσεις για ταξίδια, γεγονός που παρέχει ευκαιρίες για τα ξενοδοχεία να ενισχύσουν τις απευθείας κρατήσεις, ενώ παρατηρείται ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για ιστότοπους, όπως για παράδειγμα το TripAdvisor και οι Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμών ως αξιόπιστες πηγές πληροφοριών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ