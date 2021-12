Πόλη-φάντασμα το Λονδίνο, «όχι» σε νέα μέτρα λέει η Βρετανία

Η υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζίλιαν Κίγκαν δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να εισάγει νέους περιορισμούς ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Σημείωσε ότι ο κόσμος πρέπει να κάνει μια «λογική επιλογή» πριν παρευρεθεί σε πάρτι ή μεγαλύτερες κοινωνικές συγκεντρώσεις, προσθέτοντας ότι θα πρέπει επίσης να κάνει τεστ πριν και μετά την επίσκεψη σε τέτοιες εκδηλώσεις.

Τα σχόλια της έρχονται καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό ημερήσιων κρουσμάτων κορωνοϊού από την έναρξη της πανδημίας, με τους αξιωματούχους να χαρακτηρίζουν την παραλλαγή Ομικρον ως τη «μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία».

Οικονομικό πλήγμα δέχεται και πάλι ο κλάδος της φιλοξενίας της Βρετανίας, που ήδη προσπαθεί να ανακάμψει από μήνες καραντίνας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα κυβερνητικό «δίχτυ ασφαλείας».

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το εμπόριο κατεβάζει ταχύτητα ενόψει εορταστικής περιόδου, καθώς ο κόσμος μένει στο σπίτι και αποφεύγει τις συναναστροφές σε παμπ, κλαμπ και εστιατόρια.

Ενδεικτική είναι η παρακάτω ανάρηση που δείχνει τις ακυρώσεις (654) σε ένα από τα τέσσερα εστιατόρια της επιχείρησης, τις τελευταίες έξι μέρες.

Παράλληλα, αδειάζουν και τα μέσα μεταφοράς. Ο αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιούν το μετρό του Λονδίνου μειώθηκε σχεδόν κατά 20% στην ώρα αιχμής το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Here we are… This is the list of cancellations taken in one of our restaurants in the past six days… 654 guests

I understand why. Public health is THE most important thing.

But what will the government do to support the industry? Many places will crumble without help… pic.twitter.com/OyA2xTustJ