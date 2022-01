Επεισόδια σε διαδήλωση κατά των μέτρων-Covid στις Βρυξέλλες

Περίπου 50.000 χιλιάδες άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, διαδήλωσαν σήμερα στις Βρυξέλλες, κατά των υγειονομικών μέτρων για την πανδημία, κατά του υγειονομικού πάσου και του υποχρεωτικού εμβολιασμού.

Αρκετοί συμμετέχοντες έφτασαν στις Βρυξέλλες με πούλμαν από διάφορες χώρες της Ευρώπης (Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία, Πολωνία...), στο κάλεσμα κινημάτων όπως η «Παγκόσμια Διαδήλωση για την Ελευθερία» (World Wide Demonstration for Freedom) και οι «Ευρωπαίοι Ενωμένοι για την Ελευθερία» (Europeans United for Freedom), καθώς και στο κάλεσμα περίπου 600 ευρωπαϊκών τοπικών ενώσεων, σύμφωνα με το βελγικό Τύπο.

Πρόκειται για την πέμπτη διαδήλωση κατά των υγειονομικών μέτρων που γίνεται στις Βρυξέλλες, μέσα σε διάστημα δύο μηνών. Σύμφωνα με το καθιερωμένο πρόγραμμα, η πορεία, που ξεκίνησε γύρω στις 11π.μ. (τοπική ώρα) στο "Gare du Nord" κατευθύνθηκε προς την καρδιά της ευρωπαϊκής συνοικίας, στην πλατεία Schuman και με προορισμό το «Parc du Cinquantenaire», όπου οι διοργανωτές εκφώνησαν ομιλίες. Οι περισσότεροι διαδηλωτές δεν φορούσαν μάσκα και φώναζαν ένα κυρίως σύνθημα: «ελευθερία».

Η ατμόσφαιρα έγινε πιο τεταμένη όταν, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα βελγικά ΜΜΕ, κάποιοι διαδηλωτές εκτόξευσαν κροτίδες κατά της αστυνομίας, πριν μπουν σε δράση τα κανόνια νερού και τα δακρυγόνα από την πλευρά των βελγικών αρχών. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί και οι κανονιοφόρος νερού μπήκε μέσα στο πάρκο «Cinquantenaire», καταβρέχοντας τους διαδηλωτές για να απομακρυνθούν.

Γύρω στις 4:30μ.μ. (τοπική ώρα) ενώ η αστυνομία είχε αδειάσει το πάρκο, ορισμένοι από τους διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα και κάδους απορριμμάτων σε μια είσοδο του μετρό στο σταθμό Mérode, όπου ξέσπασε φωτιά, αναφέρει η εφημερίδα «LeSoir».

Με δακρυγόνα και νερό υπό πίεση η αστυνομία των Βρυξελλών προσπάθησε να διαλύσει τη μεγάλη συγκέντρωση, κοντά στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όταν ξέσπασαν επεισόδια.

Μολονότι την Παρασκευή ανακοινώθηκε μικρή χαλάρωση των μέτρων, αν και οι μολύνσεις καταγράφουν ρεκόρ, η κυβέρνηση ανέφερε επίσης ότι οι πολίτες θα πρέπει να κάνουν την ενισχυτική δόση του εμβολίου, πέντε μήνες αφού ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό τους, ώστε να διατηρηθεί σε ισχύ το υγειονομικό πιστοποιητικό με το οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μπαρ ή κινηματογράφους.

Αυτό το πάσο είναι υποχρεωτικό για όσους θέλουν να μπουν σε εστιατόρια, μουσεία και πολλούς άλλους δημόσιους χώρους.

NOW - Large protest against vaccine passports and Covid restrictions in #Brussels, the capital of Belgium and the administrative center of the European Union. pic.twitter.com/Lcn7vdYDmP — Leen📵🍀 (@animationii) January 23, 2022

Η σημερινή διαδήλωση θύμισε εκείνη του περασμένου Νοεμβρίου, όταν περίπου 35.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν ειρηνικά αλλά σύντομα ξέσπασαν επεισόδια και πολλοί δρόμοι της πρωτεύουσας πλημμύρισαν από δακρυγόνα.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο πρακτορείο Reuters είπε ότι κάποιοι από τους συγκεντρωμένους μπήκαν στο κτίριο όπου στεγάζεται η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ καθώς και ένα σαντουιτσάδικο. Άλλοι εκτόξευσαν πυροτεχνήματα ενώ οι αστυνομικοί προωθούνταν σε ένα κοντινό πάρκο, όπου είχαν συγκεντρωθεί μεγάλες ομάδες διαδηλωτών.

HAPPENING TODAY: Clashes as tens of thousands protest Covid rules in Belgium. Authorities estimated that around 50,000 people paraded through the Belgian capital Brussels pic.twitter.com/MouXMz2NbM — Pure Blood Patriot (@RoughNecPatriot) January 23, 2022

«Είμαι θυμωμένη επειδή η κυβέρνηση μας εκβιάζει, κυρίως τους νέους αλλά γενικά όλους, να εμβολιαστούμε» είπε η Καρολίν φαν Λαντούιτ, δηλώνοντας ότι η ίδια έχει εμβολιαστεί για την Covid-19.

The "fringe programme" at today's anti-measures protest in Brussels



What shocks me? Thickheads getting a kick from beating up the police? Alas no, too common



The bystanders on the side of the staircase, seemingly enjoying a bit of bread and games with gladiators getting punched https://t.co/uh3zhaPZS8 — Jean Fisch (@Jean__Fisch) January 23, 2022

Το Βέλγιο βρίσκεται αντιμέτωπο με το πέμπτο κύμα της πανδημίας, η κορύφωση του οποίου δεν αναμένεται πριν από τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Περίπου το 89% των ενηλίκων έχει εμβολιαστεί πλήρως και το 67% έχει κάνει και την αναμνηστική δόση.

«Θύμωσα πολύ που τα παιδιά μου έπρεπε να κάνουν το εμβόλιο. Θέλουν να ταξιδέψουν, να συμμετάσχουν σε αθλητικούς αγώνες και δεν μπορούν χωρίς το εμβόλιο, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν, είναι εκβιασμός», πρόσθεσε η Λαντούιτ.

