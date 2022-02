Μπάιντεν: Θέμα ημερών η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Πέμπτη ότι πιστεύει πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν θα επιχειρήσει μια εισβολή στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες.

«Η αίσθησή μου είναι ότι αυτό θα γίνει τις επόμενες ημέρες» τόνισε ο κ. Μπάιντεν σε ανταποκριτή του ABC καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο.

O κ. Μπάιντεν είπε πως υπάρχουν «κάθε είδους ενδείξεις ότι ετοιμάζονται να εισβάλουν στην Ουκρανία».

