Στα χαρακώματα για τα «εγκυμονούντα γουρουνάκια» της McDonalds

Θέση μάχης με την αλυσίδα McDonald's παίρνει ο γνωστός ακτιβιστής-επενδυτής Καρλ Ίκαν, με επίδικο ζήτημα -τι άλλο;- τα γουρουνάκια, και δη τα εγκυμονούντα.

Ειδικότερα, ο Ίκαν απαιτεί αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους χοίρους οι προμηθευτές, με κυριότερο αίτημα να τερματιστεί η διατήρηση έγκυων χοίρων σε μικρά κλουβιά.

Ζήτησε λοιπόν από τη McDonald's να σταματήσουν όλοι οι προμηθευτές της στις ΗΠΑ να διατηρούν «φυλακισμένα» τα εγκυμονούντα γουρουνάκια.

Η εταιρεία είχε δεσμευτεί ήδη από το 2012 ότι εντός δεκαετίας θα καταργούσε σταδιακά τη χρήση των λεγόμενων «κιβωτίων κύησης». Χτες μάλιστα επανήλθε, ανακοινώνοντας ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς το 85-90% του χοιρινού κρέατος στις ΗΠΑ θα προέρχεται από χοιρομητέρες που δεν περιορίζονται σε ειδικούς μικρο-στάβλους. Και πρόσθεσε ότι η πρακτική αυτή θα έχει εξαλειφθεί μέχρι το τέλος του 2024.

Ωστόσο, η φιλοζωική οργάνωση Humane Society of the United States αμφισβήτησε τη δέσμευση της εταιρείας, υπενθυμίζοντας την κωλυσιεργία της, καθώς δεν τερματίζει αλλά αναβάλλει την επίμαχη πρακτική, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

«Η McDonald's, παρά τις διακηρύξεις του 2012 σε συνεργασία με τον Καρλ Ίκαν και την Ανθρωπιστική Εταιρεία των ΗΠΑ, εξακολουθεί να επιτρέπει στους παραγωγούς να περιορίζουν τα εγκυμονούντα ζώα για έξι από τις 16 εβδομάδες της κύησης», είπε ο Τζος Μπαλκ, αντιπρόεδρος της οργάνωσης, συμπληρώνοντας: «Γνωρίζω τον Καρλ Ίκαν περισσότερο από μια δεκαετία. Είναι βέβαιο ότι θα αγωνιστεί για να αποτρέψει τη σκληρότητα προς τα ζώα».

Η McDonald's απάντησε: «Η δέσμευση της εταιρείας στο θέμα που ανακινεί ο κ. Ίκαν και η Humane Society US δεν αμφισβητείται. Είναι ένα θέμα στο οποίο η McDonald's υπήρξε ηγέτης».

Αλλά ο Ίκαν είχε ήδη δηλώσει στην τηλεόραση του Bloomberg ότι είναι έτοιμος να αναλάβει δράση. «Δεν πρόκειται να τους χαζεύουμε άλλο», είπε χαρακτηριστικά.

Η McDonald's πέρασε ξανά στην αντεπίθεση, επικρίνοντας την Άικαν ότι κατέχει μετοχές στη Viskase, εταιρεία που παράγει και προμηθεύει συσκευασίες για χοιρινό και πουλερικά. «Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Άικαν δεν έχει καλέσει δημόσια τη Viskase να αναλάβει δεσμεύσεις που έχει υιοθετήσει η McDonald's».

Και πρόσθεσε ότι θα ήταν «αδύνατο να εκπληρώσει το αίτημα να τερματιστεί η πρακτική εδώ και τώρα, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο στην κτηνιατρική επιστήμη και θα υπονόμευε την επιδίωξη της εταιρείας να παρέχει ποιοτικό προϊόν σε προσιτές τιμές».

Ο Ίκαν, τέλος, σύμφωνα με την εταιρεία, κατέχει 200 μετοχές της McDonald's.