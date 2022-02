Σύνοδος Κορυφής: Κυρώσεις με τεράστιες συνέπειες για Ρωσία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας, τονίζει το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής που υιοθέτησαν οι ηγέτες της ΕΕ.

Οπως σημειώνεται, «με τις παράνομες στρατιωτικές της ενέργειες, η Ρωσία παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ και υπονομεύει την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα της Ουκρανίας να επιλέγει τη μοίρα της. Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτήν την επιθετική πράξη και όλες τις καταστροφές και απώλειες ζωών που θα προκαλέσει. Θα λογοδοτήσει για τις πράξεις της.

»Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαιτεί από τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές της ενέργειες, να αποσύρει άνευ όρων όλες τις δυνάμεις και τον στρατιωτικό εξοπλισμό από ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας και να σέβεται πλήρως την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της.

»Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τη Ρωσία και τους ένοπλους σχηματισμούς που υποστηρίζονται από τη Ρωσία να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να σταματήσουν την εκστρατεία παραπληροφόρησης και τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

»Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει τη λύπη του για την τραγική απώλεια ζωών και τον ανθρώπινο πόνο που προκλήθηκαν από τη ρωσική επιθετικότητα. Στέκεται αλληλέγγυα με τις γυναίκες, τους άνδρες και τα παιδιά των οποίων οι ζωές έχουν πληγεί από αυτή την αδικαιολόγητη επίθεση. Καλεί τη Ρωσία και τους υποστηριζόμενους από τη Ρωσία ένοπλους σχηματισμούς να επιτρέψουν την ασφαλή και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση και βοήθεια σε όλα τα άτομα που έχουν ανάγκη.

»Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει επίσης σθεναρά τη συμμετοχή της Λευκορωσίας σε αυτήν την επίθεση κατά της Ουκρανίας και την καλεί να απόσχει από τέτοιες ενέργειες και να τηρήσει τις διεθνείς της υποχρεώσεις.

»Η ΕΕ αντέδρασε γρήγορα και αποφασιστικά στην αναγνώριση από τη Ρωσία των αυτοαποκαλούμενων αυτονομιστικών οντοτήτων της Ουκρανίας και στην ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεών της, υιοθετώντας περιοριστικά μέτρα ως απάντηση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί σήμερα για περαιτέρω περιοριστικά μέτρα που θα επιβάλλουν τεράστιες και σοβαρές συνέπειες στη Ρωσία για τη δράση της, σε στενό συντονισμό με τους εταίρους και τους συμμάχους μας. Αυτές οι κυρώσεις καλύπτουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, αγαθά διπλής χρήσης, καθώς και τον έλεγχο των εξαγωγών και τη χρηματοδότηση των εξαγωγών, την πολιτική θεωρήσεων, πρόσθετους καταλόγους Ρώσων ατόμων και νέα κριτήρια καταχώρισης. Το Συμβούλιο θα εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση τις προτάσεις που έχουν εκπονήσει η Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος.

»Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά την επείγουσα προετοιμασία και έγκριση μιας περαιτέρω δέσμης ατομικών και οικονομικών κυρώσεων που θα καλύπτει επίσης τη Λευκορωσία.

»Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την ακλόνητη υποστήριξή του για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. Καλεί όλες τις χώρες να μην αναγνωρίσουν τις δύο αυτοαποκαλούμενες αυτονομιστικές οντότητες και να μην τις διευκολύνουν ή με οποιονδήποτε τρόπο τις βοηθήσουν.

»Η ΕΕ είναι ενωμένη στην αλληλεγγύη της προς την Ουκρανία και θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία και τον λαό της μαζί με τους διεθνείς εταίρους της, μεταξύ άλλων μέσω πρόσθετης πολιτικής, οικονομικής, ανθρωπιστικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης και μιας διεθνούς διάσκεψης χορηγών. Μετά την απόφαση του Δεκεμβρίου 2016 από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και την ευρωπαϊκή επιλογή της Ουκρανίας, όπως αναφέρεται στη Συμφωνία Σύνδεσης.

»Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πιστεύει ακράδαντα ότι η χρήση βίας και εξαναγκασμού για την αλλαγή των συνόρων δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα. Οι εντάσεις και οι συγκρούσεις θα πρέπει να επιλύονται αποκλειστικά με διάλογο και διπλωματία. Η ΕΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους γείτονες και επαναλαμβάνει την ακλόνητη υποστήριξή της και τη δέσμευσή της για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Θα συνεχίσει τον ισχυρό συντονισμό με εταίρους και συμμάχους, εντός του ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ, του ΝΑΤΟ και της G7.

»Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να προωθηθούν οι εργασίες για την ετοιμότητα και την ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα και καλεί την Επιτροπή, ειδικότερα, να προτείνει μέτρα έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας.

»Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συνεχίσει να ασχολείται με το θέμα.

