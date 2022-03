Ανελέητες μάχες, πολιορκία διαρκείας της Μαριούπολης εν όψει 3ου γύρου συνομιλιών

Το στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Μαριούπολης, στην ανατολική Ουκρανία, συνεχίζει να τελεί υπό πολιορκία, υφίσταται «αποκλεισμό» από τον ρωσικό στρατό και «ανελέητες» επιθέσεις, κατήγγειλε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης, ζητώντας να δημιουργηθεί ανθρωπιστικός διάδρομος.

«Αυτή τη στιγμή ψάχνουμε λύσεις στα ανθρωπιστικά προβλήματα και όλα τα πιθανά μέσα για να βγει η Μαριούπολη από τον αποκλεισμό», ανέφερε ο Βαντίμ Μποϊτσένκο μέσω Telegram γύρω στα μεσάνυχτα.

«Προτεραιότητά μας είναι να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε ζωτικής σημασίας υποδομές και να οργανώσουμε ανθρωπιστικό διάδρομο για να μπορέσουν έρθουν τρόφιμα και φάρμακα στην πόλη», συνέχισε.

Η κατάληψη της πόλης των περίπου 450.000 κατοίκων, στις ουκρανικές ακτές στην Αζοφική Θάλασσα, θα αποτελούσε σημαντική καμπή για την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Θα επέτρεπε να συνδεθούν οι δυνάμεις από την -προσαρτημένη στη Ρωσία- Κριμαία, που ήδη κυρίευσαν τα λιμάνια-κλειδιά Μπερντιάνσκ και Χερσώνα, με τα στρατεύματα των αυτονομιστών και του ρωσικού στρατού στο Ντονμπάς.

Προχθές Πέμπτη, ο δήμαρχος της Μαριούπολης κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι έθεσε την πόλη υπό πολιορκία καταστρέφοντας γέφυρες και τρένα για να εμποδίσει κατοίκους να φύγουν.

«Εδώ και πέντε ημέρες ο τόπος μας, η οικογένειά μας του μισού εκατομμυρίου κατοίκων, υφίσταται ανελέητες επιθέσεις», ανέφερε, καλώντας ταυτόχρονα να συνεχιστεί η «αντίσταση».

Πάντα σύμφωνα με τον δήμαρχο, την πόλη συνεχίζουν να υπερασπίζουν μονάδες του ουκρανικού στρατού, της Εθνικής Φρουράς, της υπερεθνικιστικής οργάνωσης Αζόφ, της συνοριοφρουράς και των πεζοναυτών.

Ρωσία και η Ουκρανία έχουν προγραμματίσει τρίτο γύρο συνομιλιών για το Σαββατοκύριακο, αναφέρεται σε ανακοίνωση της καγκελαρίας μετά την τηλεφωνική επικοινωνια του Ρώσου προέδρου Β. Πούτιν με τον καγκελάριο της Γερμανίας Ο.Σολτς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνομιλία διήρκεσε μία ώρα και οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις διαφορετικές απόψεις τους, με τον Όλαφ Σολτς να εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία.

«Εδώ και μέρες υπάρχουν άσχημες εικόνες και πληροφορίες από την Ουκρανία», επισήμανε ο καγκελάριος και κάλεσε τη ρωσική ηγεσία «να σταματήσει αμέσως όλες τις μάχες και να επιτρέψει την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στις επίμαχες περιοχές». Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν περαιτέρω συνομιλίες στο εγγύς μέλλον.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει για μια ακόμη φορά κατεπειγόντως μεθαύριο Δευτέρα στις 15:00 (ώρα Νέας Υόρκης· στις 22:00 ώρα Ελλάδας) για να συζητήσει την ανθρωπιστική κρίση που έχει προκαλέσει στην Ουκρανία η εισβολή των ένοπλων δυνάμεων της Ρωσίας, κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ και της Αλβανίας, δήλωσαν χθες Παρασκευή διπλωματικές πηγές.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση του ΣΑ, θα διεξαχθούν διαβουλεύσεις κεκλεισμένων των θυρών, κατόπιν αιτήματος του Μεξικού και της Γαλλίας, που καταρτίζουν σχέδιο απόφασης με περιεχόμενο ακόμη υπό διαμόρφωση, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο διπλωμάτης που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Το γαλλομεξικανικό σχέδιο ψηφίσματος, πρωτοβουλία αρχικά της γαλλικής προεδρίας με την προοπτική πως θα διεξαγόταν ψηφοφορία την Τρίτη, που πάντως δεν έγινε, θα αξιώνει αναστολή των εχθροπραξιών, ανεμπόδιστη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας και προστασία των αμάχων.

Το σχέδιο απόφασης συνάντησε ενστάσεις, ιδίως από τις ΗΠΑ, που τόνισαν ότι δεν θα το υποστηρίξουν εάν δεν προσάπτει ρητώς την ευθύνη στη Ρωσία για την ανθρωπιστική κρίση, σημείωσε έτερη διπλωματική πηγή, επίσης υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Σύμφωνα με αρκετές πηγές, η Γαλλία αποφάσισε τελικά, μετά τις επικρίσεις των Αμερικανών και Ευρωπαίων, να μην επιμείνει να τεθεί το κείμενο σε ψηφοφορία το ταχύτερο.

Οποιοδήποτε σχέδιο ψηφίσματος κατηγορεί τη Ρωσία είναι πρακτικά καταδικασμένο σε αποτυχία, καθώς η Μόσχα έχει δικαίωμα βέτο στις αποφάσεις του ΣΑ.

Για το Μεξικό, μολονότι το ρωσικό βέτο είναι βέβαιο, έχει σημασία να φανεί εκ νέου η διεθνής απομόνωση της Ρωσίας στη στρατιωτική περιπέτειά της αυτή, με ένα κείμενο που θα υποστηριχθεί από όσο περισσότερα από τα δεκαπέντε κράτη μέλη είναι δυνατόν.

Προχθές Πέμπτη η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να οργανώσουν «ανθρωπιστικούς διάδρομους» ώστε οι άμαχοι να μπορούν να φύγουν από τις εμπόλεμες ζώνες. Το εάν, το κατά πόσον και το πώς θα γίνουν πραγματικότητα οι «διάδρομοι» αυτοί μένει να αποδειχθεί., μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι σφοδρές συγκρούσεις συνεχίζονται, στη σκιά της ανταλλαγής πυρών και της φωτιάς στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια.

Ο ρωσικός κλοιός γύρω από το Κίεβο στενεύει ενώ τις πρώτες βραδινές ώρες ακούστηκε σειρά εκρήξεων μέσα στην πόλη, σύμφωνα με μαρτυρίες στο Reuters.

Νωρίτερα, τουλάχιστον επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, σκοτώθηκαν από ρωσικό αεροπορικό πλήγμα σε μια κατοικημένη περιοχή στα περίχωρα του Κιέβου, ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία. Σύμφωνα με την πηγή αυτή, χτυπήθηκε το χωριό Μαρχαλίφκα, που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από τα νοτιοδυτικά προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Η Μαριούπολη, η πόλη-λιμάνι στη νοτιοανατολική Ουκρανία, παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο, αλλά έχει περικυκλωθεί από τις ρωσικές δυνάμεις και υφίσταται σφοδρά πλήγματα, αναφέρεται σε επικαιροποιημένη αναφορά των υπηρεσιών πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας. "Η Μαριούπολη παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο, αλλά έχει πιθανόν περικυκλωθεί από ρωσικές δυνάμεις", σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας. "Οι αστικές υποδομές της πόλης υφίστανται σφοδρά πλήγματα από τις ρωσικές δυνάμεις", προσθέτει.

Η Μαριούπολη δεν έχει νερό, θέρμανση ή ηλεκτρικό και τα τρόφιμα τελειώνουν, προειδοποίησε ο δήμαρχος της ουκρανικής πόλης, την ώρα που οι δυνάμεις που μάχονται τους Ρώσους δηλώνουν ότι χρειάζονται ενισχύσεις για να μην χάσουν τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας πόλης και του λιμανιού της.

Ο δήμαρχος Βαντίμ Μποϊτσένκο έκανε έκκληση για στρατιωτική βοήθεια αλλά και για τη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου ώστε να μπορέσουν να φύγουν ορισμένοι από τους 400.000 κατοίκους. Εδώ και πέντε ημέρες η Μαριούπολη βομβαρδίζεται από τις ρωσικές δυνάμεις που την έχουν περικυκλώσει.

Τα ρωσικά στρατεύματα εκδιώχθηκαν από την πόλη Μικολάιβ της νότιας Ουκρανίας, δήλωσε ο Ουκρανός κυβερνητικός αξιωματούχος Άντριι Γιακόμπτσουκ, προσθέτοντας ότι «οι μάχες συνεχίζονται στα προάστια».

Εν τω μεταξύ, οι χερσαίες δυνάμεις της Ουκρανίας δημοσίευσαν βίντεο που υποτίθεται ότι δείχνουν την ανακατάληψη του αεροδρομίου της πόλης και μια υψωμένη ουκρανική σημαία. Οι ισχυρισμοί δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα, επισημαίνει το BBC. Αναφορές νωρίτερα την Παρασκευή ανέφεραν ότι τα ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν στην στρατηγικά τοποθετημένη πόλη με πληθυσμό περίπου 500.000 κατοίκων.

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω χάρτη, η κατάληψη της πόλης θα μετακινούσε τα ρωσικά στρατεύματα πιο κοντά στο κύριο λιμάνι της Οδησσού.

Ο Ρώσος υπουργός Αμυνας υποστηρίζει ότι το Κίεβο έχει σχεδόν χάσει τον έλεγχο της χώρας. «Το καθεστώς του Κιέβου έχει πρακτικά απωλέσει την ικανότητα να κυβερνά τις περιφέρειες», δήλωσε σύμφωνα με το πρακτορείο Tass ο Mikhail Mizintsev.

Παράλληλα, σαράντα επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν από το ρωσικό πλήγμα εναντίον δύο σχολείων και κατοικιών στην ουκρανική πόλη Τσερνίχιφ χθες Πέμπτη, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Συντρίμμια είναι σκορπισμένα στο έδαφος και οι διασώστες απομακρύνουν πτώματα. Όμως οι επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης ανεστάλησαν σήμερα, λόγω των σφοδρών βομβαρδισμών.

Ο τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων Ουκρανών και Ρώσων αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο. «Το τρίτο σκέλος θα μπορούσε να διεξαχθεί αύριο ή μεθαύριο - είμαστε σε συνεχή επαφή», δήλωσε ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Mykhailo Podolyak.

Στην προηγούμενη, δεύτερη, συνάντηση μεταξύ αξιωματούχων, η Ρωσία συμφώνησε στην ανάγκη για ανθρωπιστικούς διαδρόμους ώστε να επιτραπεί στους αμάχους να φύγουν από εμπόλεμες ζώνες. Αλλά η Ουκρανία είπε ότι αυτό το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που ήλπιζε.

Το γεγονός επιβεβαιώνεται και από ρωσική πλευρά. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε στον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς ότι έχει προγραμματιστεί ένας τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για αυτό το Σαββατοκύριακο.



Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι ζήτησε χθες από τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν τετ α τετ συνομιλίες, λέγοντας ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν θα κάνει καμία παραχώρηση που θα μπορούσε να ταπεινώσει τον λαό του στον αγώνα του για εδαφική ακεραιότητα, δήλωσε σήμερα ο προεδρικός σύμβουλος Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

Ο ίδιος αναφερόμενος στο πώς διεξάγονται οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών Ρωσίας και Ουκρανίας, είπε ότι «η στάση της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι σκληρή» και «είναι αυτονόητο ότι αν ήταν μαλακή δεν θα επιτίθετο στην Ουκρανία, αλλά και η στάση του ανώτατου στρατιωτικού διοικητή της Ουκρανίας και της Ουκρανίας γενικά είναι επίσης σκληρή, γι' αυτό και οι συνομιλίες θα είναι σκληρές, αλλά θα διεξάγονται».

Ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ είπε ότι «πρώτον, η θέση της Ουκρανίας ενισχύθηκε από τους δυτικούς εταίρους, και δεύτερον, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σίγουρα δεν θα κάνει τις οποιεσδήποτε παραχωρήσεις, οι οποίες κατά κάποιον τρόπο θα μείωναν τον αγώνα που διεξάγεται στην Ουκρανία για την εδαφική της ακεραιότητα και ελευθερία». Παράλληλα επισήμανε ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι αντιλαμβάνεται σαφώς τα όρια στα οποία μπορεί να φτάσει η ουκρανική αντιπροσωπεία στις συνομιλίες με την ρωσική αντιπροσωπεία και εκείνα στα οποία δεν μπορεί να φθάσει.

Ο Μιχαΐλο Πομντολιάκ είπε επίσης ότι τα μέλη της αντιπροσωπείας αντιλαμβάνονται την ψυχολογική κατάσταση των συνομιλητών τους, καθώς και τους στόχους τους, τις θεωρητικές τους θέσεις πάνω στις οποίες στηρίζονται, δηλαδή τι καταλαβαίνουν για την Ουκρανία και τι όχι.

"Κατ' αρχήν, είμαστε αρκετά άνετοι να εργαστούμε, κατανοώντας τα κίνητρα της ρωσικής πλευράς. Δεν παρευρισκόμαστε απλώς στις διαπραγματεύσεις και τους ακούμε. Καταλαβαίνουμε πού θέλουν να φθάσουν, γιατί σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, ποια είναι τα κίνητρά τους» δήλωσε ο Ποντολιάκ.

Σύμφωνα με τον Ποντολιάκ, η ουκρανική αντιπροσωπεία στις συνομιλίες με την ρωσική αντιπροσωπεία δεν πέτυχε τα αποτελέσματα τα οποία ήθελε, αλλά επιτεύχθηκε κατανόηση στο να διασφαλισθεί από κοινού το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων για την απομάκρυνση των αμάχων καθώς και για την αποστολή ιατροφαρμακευτικού υλικού και τροφίμων στα σημεία όπου διεξάγονται σκληρές μάχες, όπως και η δυνατότητα προσωρινής κατάπαυσης του πυρός για την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιείται εκκένωση του πληθυσμού.

Το Κρεμλίνο κάλεσε σήμερα τους Ρώσους να συσπειρωθούν γύρω από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν λέγοντας πως ό,τι συμβεί μετά στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία θα εξαρτηθεί από την αντίδραση του Κιέβου στις συνομιλίες αυτής της εβδομάδας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους μέσω βιντεοκλήσης ότι στις συνομιλίες δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία πάνω σε έγγραφα, αλλά η Μόσχα έχει ενημερώσει την ουκρανική πλευρά για το πώς βλέπει τη λύση στον πόλεμο. Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα και την εισβολή την χαρακτήρισε "ειδική στρατιωτική επιχείρηση".

"Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν ήταν μια καλή ευκαιρία για να περάσει με σαφήνεια στην ουκρανική πλευρά η οπτική μας για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Προχωρώντας, τα πάντα θα εξαρτηθούν από την αντίδραση της ουκρανικής πλευράς", είπε ο Πεσκόφ.

Τις δηλώσεις αυτές τις έκανε μετά τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν χθες, Πέμπτη, μετά τις οποίες οι δύο πλευρές είπαν ότι κατέληξαν σε συνεννόηση για την αναγκαιότητα της δημιουργίας ανθρωπιστικών διαδρόμων για την απομάκρυνση των αμάχων. Ερωτηθείς για την έκκληση του αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ στο Twitter να "εξοντώσει" κάποιος τον Πούτιν στη Ρωσία, ο Πεσκόφ απάντησε ότι πρόκειται για ένα παράδειγμα υστερικής ρωσοφοβίας. "Φυσικά, αυτές τις ημέρες δεν μπορούν όλοι να διατηρήσουν καθαρό μυαλό, θα έλεγα ακόμη και διαύγεια πνεύματος", είπε ο Πεσκόφ.

Ο ίδιος έκανε έκκληση στους Ρώσους για εθνική ενότητα. "Δεν είναι αυτή η ώρα για διχασμό, τώρα είναι η ώρα για όλους μας να ενωθούμε, να είμαστε μαζί και φυσικά να συσπειρωθούμε γύρω από τον πρόεδρο".

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα να ενισχυθούν οι δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας, μετά τη ρωσική επίθεση εναντίον του μεγαλύτερου ουκρανικού πυρηνικού σταθμού. «Μια άμεση ενίσχυση των κυρώσεων κατά του πυρηνικού κράτους-τρομοκράτη είναι απαραίτητη», δήλωσε σήμερα το πρωί ο Ζελένσκι σε μαγνητοσκοπημένη ομιλία του και κάλεσε επίσης τους Ρώσους να «βγουν στους δρόμους» για να σταματήσουν τις ρωσικές επιθέσεις εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Ουκρανία.

VIDEO: Ukraine's Volodymyr Zelensky accuses Russia of 'nuclear terror' after plant attack



Zelensky accuses Moscow of wanting to "repeat" the Chernobyl disaster after he says invading Russian forces shot at a nuclear power plant pic.twitter.com/2QLtHg0tyn