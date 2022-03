Σε κίνδυνο η ανάκαμψη της ναυτιλίας λόγω του πολέμου

Σοκ στη ναυτιλιακή βιομηχανία προκαλεί η συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή, καθώς περίπου 140 πλοία και 1.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί στα νερά της Ουκρανίας. Η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία βασίζεται εν πολλοίς στα έμπειρα πληρώματα των δύο χωρών.

Ουκρανοί και Ρώσοι αποτελούν σχεδόν το 15% των 1,9 εκατ. ναυτικών παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας υψηλό ποσοστό αξιωματικών και πληρωμάτων στα ποντοπόρα πλοία. Η Ουκρανία έχει επιστρατεύσει τους άνδρες κάτω των 60 ετών απαγορεύοντάς τους να φύγουν από τη χώρα, ενώ ναυτικοί που βρίσκονται εν πλω ζητούν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους ή να ξεμπαρκάρουν για να πάνε να πολεμήσουν, όπως γράφει το Bloomberg. Αλλοι ζητούν να παραταθούν οι συμβάσεις τους για να μη βρεθούν στην εμπόλεμη ζώνη, λέει ο Kuba Szymanski, γενικός γραμματέας της InterManager που εκπροσωπεί τους διαχειριστές πλοίων.

Οσοι επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους συχνά οδηγούνται σε κοντινές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Πολωνία και η Ρουμανία. Παράλληλα, οι απαγορεύσεις πτήσεων εμποδίζουν τις εναλλαγές πληρωμάτων και επίσης δυσκολεύουν τους Ρώσους ναυτικούς να φτάσουν στα πλοία τους ή να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Οι φόβοι για την ασφάλεια των πληρωμάτων, καθώς και η ραγδαία αύξηση των ασφαλίστρων αποθαρρύνουν τους πλοιοκτήτες να στείλουν πλοία στην Ουκρανία ή τη Ρωσία. Ως συνέπεια, οι εμπορικές ροές αγαθών, από το σιτάρι έως το αργό πετρέλαιο, αναμένεται να ανακοπούν, αναφέρει το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS).

Εν τω μεταξύ, οι παγκόσμιες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και η περιορισμένη πρόσβαση σε σκληρό νόμισμα έχουν δυσκολέψει τους ναυτικούς να εισπράξουν τους μισθούς τους.

«Η συνδυασμένη επίδραση του Covid και του πολέμου είναι καταστροφή για τη ναυτιλία», δήλωσε ο Mark O'Neil, διευθύνων σύμβουλος της Columbia Ship management με έδρα την Κύπρο. «Θα διασαλευτούν οι αλυσίδες εφοδιασμού και θα φτάσουν στα ύψη οι μισθοί των ναυτικών», πρόσθεσε.

Ο αντίκτυπος στη ναυτιλία ήταν σχεδόν άμεσος μετά την έναρξη της εισβολής. Τουλάχιστον πέντε εμπορικά πλοία έχουν υποστεί ζημιές από εκρήξεις στα ανοιχτά των ακτών της Ουκρανίας. Τουλάχιστον ένας ναυτικός σκοτώθηκε, ενώ το φορτηγό πλοίο Helt με σημαία Παναμά βυθίστηκε την περασμένη εβδομάδα έξω από το λιμάνι της Οδησσού μετά από έκρηξη.

🔥 According to the #Ukrainian media, the moment of the explosion from the missile strike on the ship "BANGLAR SAMRIDDHU" was caught on video. pic.twitter.com/GZYkDEtcIO