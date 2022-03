Καρατομήσεις στρατιωτικών και κατασκόπων από Πούτιν

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έθεσε σε κατ' οίκον περιορισμό δύο κορυφαία στελέχη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), αφού τους κατηγόρησε για λανθασμένες πληροφορίες που οδήγησαν τον στρατό του σε μια σειρά από ντροπιαστικές ήττες στην Ουκρανία.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, ο Αντρέι Σολντάτοφ, γνώστης της δράσης των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας, ανέφερε ότι πηγές εντός της FSB του είπαν ότι ο Σεργκέι Μπεσέντα, 68 ετών, επικεφαλής του τμήματος εξωτερικών υποθέσεων της υπηρεσίας, συνελήφθη κατόπιν εντολής του Πούτιν. Συνελήφθη, επίσης, ο Ανατόλι Μπολιούχ, ο αναπληρωτής του Μπεσέντα.

Ο Αντρέι Σολντάτοφ υποστηρίζει ότι ο Πούτιν είναι «πραγματικά δυσαρεστημένος» με την υπηρεσία - την οποία διηύθυνε πριν γίνει πρόεδρος.

