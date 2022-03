Τουρκία: Εκρηκτική αύξηση στις εξαγωγές όπλων προς Ουκρανία

Οι εξαγωγές της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας στην Ουκρανία αυξήθηκαν κατά 5.491% τους πρώτους δύο μήνες του 2022 σε σύγκριση με πέρυσι, φτάνοντας σχεδόν τα 59 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων της Τουρκίας και παρουσιάζει το Middle East Eye. Πέρυσι, την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές έφταναν μόλις τα 970.000 δολάρια.

Αγκυρα και Κίεβο διατηρούν μακροχρόνιους δεσμούς αμυντικής συνεργασίας. Η Ουκρανία έχει αγοράσει περισσότερα από 20 οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar TB2 τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με το Al-Monitor, η Ουκρανία έλαβε έκπτωση 30% για τα drones TB2, πληρώνοντας περίπου 7 εκατ. δολάρια για το καθένα.

Ο Ουκρανός υπουργός Αμυνας Ολεξέι Ρέζνικοφ ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι τελευταίως οι παραλαβές TB2 από το Κίεβο έχουν αυξηθεί. Πράγματι, όπως δείχνουν τα στοιχεία που επικαλείται το Middle East Eye, τον Μάρτιο απογειώθηκαν περισσότερα έμφορτα αεροπλάνα από τη Ραιδεστό (Τεκιρντάγ), όπου εδρεύει το εργοστάσιό της εταιρείας Baykar που παράγει τα drones.

⭕️IMPORTANT: 1 Antonov An-124 (ADB317) inbound 🇵🇱 #Poland from Tekirdag/ 🇹🇷 #Turkey 👉In Tekirsag is Bayraktar company’s facility, which produce the synonyms #UAV . 👉Probably,the ✈️ is transporting #UAV for🇺🇦 #Ukraine pic.twitter.com/7I1Ul71xYK

Η εταιρεία, που έχει στενούς δεσμούς με την οικογένεια Ερντογάν, πριν από τον πόλεμο κατασκεύαζε και μια μονάδα της στην Ουκρανία. Πιστεύεται επιπλέον ότι η Τουρκία πουλά και «έξυπνα» πυρομαχικά στην Ουκρανία, απαραίτητα για τις επιθέσεις με drone.

#Russia #Ukraine 🇷🇺🇺🇦: Russian Forces have detained Ukrainian Combatants of "124th Territorial Defense Brigade" in #Kherson.



As a result two AKS-74 rifles, #Turkish Aselsan military radios, 400gr TNT (Trinitrotoluene) explosive blocks et... were seized by Russian Forces. pic.twitter.com/ez8YLIvsUN