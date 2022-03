Κίνα-κορωνοϊός: Συναγερμός στα νοσοκομεία, άνοδος κρουσμάτων

Οι αρχές στην Κίνα προσπαθούσαν σήμερα να ελευθερώσουν νοσοκομειακές κλίνες, προκειμένου να αποφύγουν να κατακλυστούν από ασθενείς λόγω της εξάπλωσης των κρουσμάτων του παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον του κορωνοϊού, εξαιτίας του οποίου δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μπει σε lockdown.

Το υπουργείο Υγείας της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα 3.290 νέα κρούσματα, εκ των οποίων 11 σοβαρά, σε είκοσι επαρχίες. Πρόκειται για σημαντική μείωση σε σχέση με χθες, όταν είχαν ανακοινωθεί νέες 5.280 μολύνσεις.

Ήδη πολλές πόλεις στην Κίνα έχουν μπει σε lockdown, κυρίως στην επαρχία Τζιλίν (βορειοανατολικά), όπου εντοπίζεται η μεγάλη πλειονότητα των κρουσμάτων, αλλά και στην τεχνολογική μητρόπολη Σεντζέν, με 17,5 εκ. κατοίκους.

Αν και οι αριθμοί αυτοί είναι μικροί σε σχέση με αυτούς που ανακοινώνονται στις περισσότερες χώρες του κόσμου, είναι αυξημένοι για την Κίνα.

Η χώρα εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στην covid-19, γεγονός που της επέτρεψε να περιορίσει κατά πολύ την επιδημία, αν και με υψηλό κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

Μόλις εντοπίζεται ένα κρούσμα οι αρχές επιβάλλουν αυστηρά περιοριστικά μέτρα και προχωρούν στη διενέργεια πολλών και μαζικών διαγνωστικών τεστ.

Εξάλλου μέχρι τώρα όσοι βρίσκονταν θετικοί στην covid-19 έπρεπε να νοσηλευθούν, όμως χθες Τρίτη το βράδυ το υπουργείο Υγείας επεσήμανε ότι όσοι έχουν ελαφρά συμπτώματα θα μπορούν να μένουν σε καραντίνα στο σπίτι τους.

