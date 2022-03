Πόσο αναμένεται να μειωθεί το ρωσικό πετρέλαιο στην αγορά

Τρία εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως (bpd) ρωσικού πετρελαίου και προϊόντων ενδέχεται να μην βρουν το δρόμο προς την αγορά αρχής γενομένης από τον Απρίλιο, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας την Τετάρτη (ΙΕΑ), καθώς οι κυρώσεις επιβαρύνουν και οι αγοραστές καθυστερούν.

«Εκτιμούμε μείωση των συνολικών εξαγωγών κατά 2,5 εκατ. bpd, εκ των οποίων το αργό αντιπροσωπεύει 1,5 εκατ. bpd και τα προϊόντα 1 εκατ. bpd», ανέφερε η IEA στη μηνιαία έκθεσή της για πετρέλαιο.

Επιπλέον, προέβλεψε χαμηλότερη εγχώρια ζήτηση στη Ρωσία για προϊόντα πετρελαίου. «Αυτές οι απώλειες θα μπορούσαν να βαθύνουν εάν επιταχυνθούν οι περιορισμοί», ανέφερε.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί για σοκ προσφοράς στην αγορά πετρελαίου και μειώνει την πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2022 κατά 950.000 bpd σε 2,1 εκατ. bpd για μέσο όρο 99,7 εκατ. bpd. Μειώνει τις προβλέψεις για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου κατά 1,3 εκατ. bpd έως το τέλος του 2022.

