Ουκρανία: Αστον Κούτσερ και Μίλα Κούνις συγκέντρωσαν $35 εκατ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επαίνεσε τη Μίλα Κούνις και τον Αστον Κούτσερ καθώς «έδωσαν έμπνευση στον κόσμο» αφού συγκέντρωσαν σχεδόν 35 εκατ. δολάρια για τη χώρα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το ζευγάρι του Χόλιγουντ μίλησε με τον Ζελένσκι μετά τις προσπάθειές τους να εξασφαλίσουν δημόσιες δωρεές για να βοηθήσουν στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Την Κυριακή, ο κ. Ζελένσκι μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Twitter που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης με το ζευγάρι. Υπενθυμίζεται ότι η Μίλα Κούνις έχει καταγωγή από την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος έγραψε: «Ο @aplusk & η Mila Kunis ήταν από τους πρώτους που ανταποκρίθηκαν στη θλίψη μας. Έχουν ήδη συγκεντρώσει 35 εκατομμύρια δολάρια και τα στέλνουν στο @flexport & @Airbnb για να βοηθήσουν τους (Ουκρανούς) πρόσφυγες».

.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help 🇺🇦 refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu