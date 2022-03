Ουκρανία: Στο στόχαστρο της Ρωσίας το Ντονμπάς, επιδρομές στο Κίεβο

Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερέστσουκ δήλωσε πως επιτεύχθηκε συμφωνία για τη δημιουργία δέκα ανθρωπιστικών διαδρόμων προκειμένου να απομακρυνθούν άμαχοι από την πρώτη γραμμή σημείων ανάφλεξης σε ουκρανικές πόλεις και χωριά.

Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, είπε πως οι άμαχοι που προσπαθούν να φύγουν από την πολιορκούμενη Μαριούπολη θα πρέπει να το κάνουν με ιδιωτικά αυτοκίνητα καθώς οι ρωσικές δυνάμεις δεν αφήνουν λεωφορεία να περάσουν από τα σημεία ελέγχου που έχουν στήσει γύρω από τη νότια πόλη-λιμάνι.

Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή από ανεξάρτητη πηγή. Η Ουκρανία και η Ρωσία επέρριψαν η μία στην άλλη την ευθύνη όταν ανθρωπιστικοί διάδρομοι δεν λειτούργησαν τις προηγούμενες εβδομάδες.

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης δήλωσε σήμερα πως μίλησε με τον πρεσβευτή της Γαλλίας στην Ουκρανία σχετικά με τις επιλογές που υπάρχουν για την απομάκρυνση των αμάχων, μετά τη δήλωση του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν ότι θα προτείνει στη Ρωσία ένα σχέδιο που θα βοηθήσει τους αμάχους να φύγουν από την πόλη η οποία τελεί υπό την πολιορκία των ρωσικών δυνάμεων.

Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ο δήμαρχος της πόλης Βαντίμ Μποΐτσένκο είπε πως η κατάσταση στην περικυκλωμένη πόλη παραμένει κρίσιμη, με οδομαχίες να διεξάγονται στο κέντρο της.

Στο μεταξύ ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την πόλη Σλάβουτιτς, όπου ζουν εργάτες του παροπλισμένου πυρηνικού εργοστασίου του Τσερνόμπιλ, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής του Κιέβου, Ολεξάντρ Παβλιούκ.

Σε δήλωσή του μέσω διαδικτύου ο Παβλιούκ ανέφερε πως ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν το νοσοκομείο στο Σλάβουτιτς και απήγαγαν τον δήμαρχο. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές αυτές τις πληροφορίες. Χθες, Παρασκευή, η Ουκρανία δήλωσε πως τα στρατεύματά της είχαν απωθήσει μια πρώτη επίθεση ρωσικών στρατευμάτων που πλησίαζαν στην πόλη.

Νέα απαγόρευση της κυκλοφορίας θα ισχύσει στο Κίεβο από απόψε έως το πρωί της Δευτέρας, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο. "Η στρατιωτική διοίκηση αποφάσισε να ενισχύσει την απαγόρευση κυκλοφορίας. Θα διαρκέσει από τις 8.00 μ.μ. του Σαββάτου έως τις 7.00 π.μ. της Δευτέρας, 28 Μαρτίου", ανέφερε ο δήμαρχος στο Telegram.

Νωρίτερα, το πρωί του Σαββάτου ήχησαν σειρήνες στην ουκρανική πρωτεύουσα για αεροπορική επιδρομή. Λίγες ώρες πριν 0 ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα επικεντρώσει την επίθεσή του στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνεχίζει το ταξίδι του στην Ευρώπη συναντώντας το Σάββατο Ουκρανούς πρόσφυγες στην Πολωνία.

Ο υπουργός Αμυνας της Ουκρανίας Ολέξι Ρεσνίκοφ δήλωσε ότι μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα είχαν κοινή συνάντηση με τους ομολόγους τους των ΗΠΑ για πρώτη φορά. "Συζητήσαμε κοινά θέματα & για τη συνεργασία στην κατεύθυνση της πολιτικής και της άμυνας ανάμεσα στην Ουκρανία και στις ΗΠΑ", έγραψε ο Ρεσνίκοφ στο Twitter, όπου ανήρτησε και μια φωτογραφία από τη συνάντηση στη Βαρσοβία με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν και τον αμερικανό υπουργό Αμυνας Λόιντ Οστιν.

«Προσοχή! Συναγερμός για αεροπορική επιδρομή σήμανε στο Κίεβο! Ζητούμε από όλους να μεταβούν εσπευσμένα στα καταφύγια της Πολιτικής Προστασίας», αναφέρει η ανακοίνωση της περιφερειακής διοίκησης του Κιέβου στο Telegram.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν προτρέψει τους κατοίκους να μην αγνοούν τις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές. Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας είπε ότι οι δυνάμεις της συνεχίζουν να υπερασπίζονται το Κίεβο από τις ρωσικές επιθέσεις σημειώνοντας ότι τα ρωσικά στρατεύματα αγωνίζονται να «διατηρήσουν τον απαραίτητο ρυθμό μάχης και να επιτύχουν τον απώτερο στόχο του πολέμου». Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά στην αντικατάσταση προσωπικού και προμηθειών, εν μέρει λόγω των διεθνών κυρώσεων.

«Οι εισβολείς συνειδητοποιούν ότι δε θα μπορέσουν να φτάσουν στην Οδησσό μέσω της περιοχής του Νικολάεφ», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Αλεξάντερ Σένκεβιτς. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή τη στιγμή οι εισβολείς μπορούν να βομβαρδίσουν την Οδησσό μόνο από τη θάλασσα.

«Νομίζω ότι οι Ρώσοι δε θα περάσουν από την περιοχή του Νικολάεφ στην Οδησσό, και το καταλαβαίνουν αυτό. Μπορούν να προσπαθήσουν να το κάνουν από τη θάλασσα, να προσπαθήσουν να αποβιβάσουν στρατεύματα, αλλά η Οδησσός είναι επίσης πολύ καλά οχυρωμένη και κάθε τέτοια προσπάθεια είναι καταδικασμένη. Το μέγιστο που μπορούν να κάνουν τώρα με την Οδησσό είναι να τη βομβαρδίσουν από πλοία από τη θάλασσα», επισήμανε ο Σενκέβιτς.

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα επικεντρώσει την επίθεσή του στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνεχίζει το ταξίδι του στην Ευρώπη συναντώντας το Σάββατο Ουκρανούς πρόσφυγες στην Πολωνία.

Γύρω από το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ, τις δύο μεγάλες πόλεις του Ντονμπάς (χάρτης), το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού διαβεβαιώνει ότι "επέφερε σημαντικές απώλειες στους Ρώσους εισβολείς" στο τελευταίο δελτίο του που δημοσιοποίησε τα ξημερώματα του Σαββάτου. Κάνει λόγο για κατάρριψη τριών αεροσκαφών, καταστροφή οκτώ αρμάτων μάχης και περίπου 170 νεκρούς στρατιώτες από ρωσικής πλευράς.

Δηλώσεις που πρέπει να ακούγονται με επιφυλάξεις, καθώς το κάθε στρατόπεδο επιδίδεται σε μια εντατική μάχη πληροφόρησης σε ένα πλαίσιο όπου υπάρχει μεγάλη δυσκολία να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή ό,τι συμβαίνει στο πεδίο, λίγο παραπάνω από ένα μήνα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Η ρωσική διοίκηση προκάλεσε έκπληξη ανακοινώνοντας την Παρασκευή, ότι "επικεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των προσπαθειών στον κύριο σκοπό: την απελευθέρωση του Ντονμπάς" σε αντίθεση με τη δεδηλωμένη βούληση της Μόσχας μέχρι τώρα να "αποστρατιωτικοποιήσει και να αποναζιστικοποιήσει την Ουκρανία" στο σύνολό της και όχι μόνο σε αυτή την περιοχή όπου βρίσκονται οι δύο φιλορωσικές αυτονομιστικές "δημοκρατίες".

Ο στρατηγός Κρίλο Μπουντάνοφ, ο 36χρονος επικεφαλής των ουκρανικών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών, δήλωνε στον αμερικανικό Τύπο πως ο ρωσικός στρατός δεν είναι "παρά ένας μύθος", "μια συγκέντρωση μεσαιωνικής εξουσίας, παλαιών μεθόδων μάχης".

Μεγάλη ασάφεια επικρατεί για παράδειγμα για την τύχη Ρώσων στρατηγών που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία, επτά, σύμφωνα με το Κίεβο.

Ο τελευταίος ήταν ο στρατηγός Γιάκοφ Ρεζάντσεφ, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ένας άλλος στρατηγός, ο Βλάντισλαβ Γερτσόφ, αποπέμφθηκε από το Κρεμλίνο λόγω των μεγάλων απωλειών που υπέστησαν τα ρωσικά στρατεύματα. Όμως ακόμη και στο σημείο αυτό, ουκρανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για "κάθαρση" που συνδέεται με τις ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία -- μόνο ένας θάνατος Ρώσου στρατηγού έχει επιβεβαιωθεί από τη Μόσχα.



Εκτός από το Ντονμπάς οι Ρώσοι διατηρούν ισχυρή παρουσία στη χώρα.

Έτσι, γύρω από το Κίεβο, οι μάχες συνεχίζονται προκειμένου να "απωθηθεί η επίθεση του εχθρού", σύμφωνα με το ουκρανικό γενικό επιτελείο, που διευκρίνισε πως η γραμμή του μετώπου δεν έχει μετακινηθεί.

Οι δυνάμεις του Κιέβου διαβεβαιώνουν ότι συνεχίζουν την αντεπίθεσή τους στη Χερσώνα, στο νότιο τμήμα της χώρας, τη μοναδική μεγάλη πόλη που έχουν καταλάβει πλήρως οι δυνάμεις της Μόσχας.

Στη Μαριούπολη, ένα στρατηγικό ουκρανικό λιμάνι στην Αζοφική Θάλασσα, τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τον δήμο αυτής της πόλης που τελεί υπό πολιορκία. Περίπου 100.000 κάτοικοί της παραμένουν αποκλεισμένοι και στερούνται τα πάντα, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την Παρασκευή το βράδυ, ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε πως η Γαλλία, σε συνεργασία με την Ελλάδα και την Τουρκία, θα διεξαγάγουν "μια ανθρωπιστική επιχείρηση" εκκένωσης "τις αμέσως επόμενες ημέρες" αμάχων από τη Μαριούπολη.

Νεοναζιστική παραστρατιωτική οργάνωση για τους μεν, Ουκρανοί ήρωες για τους δε: το τάγμα Αζόφ, που έχει ταμπουρωθεί στη Μαριούπολη, βρίσκεται από την πλευρά του επίσης στο κέντρο του πολέμου προπαγάνδας ανάμεσα στο Κίεβο και τη Ρωσία.

Τα φιλορωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης --αρχής γενομένης από τους λογαριασμούς στο Twitter των ρωσικών πρεσβειών στο Παρίσι ή στο Λονδίνο-- βρίθουν μαρτυριών και σχολίων για τις θηριωδίες που φέρεται να διέπραξε το τάγμα Αζόφ, το οποίο παρουσιάζεται ως "φασιστικό" ή ότι αποτελείται από "ναζί".

Την ίδια ώρα, ο Τζο Μπάιντεν, κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του στην Πολωνία, αναμένεται να συναντηθεί το Σάββατο στη Βαρσοβία με τους Πολωνούς ηγέτες.

Θα επισκεφθεί επίσης ένα κέντρο Ουκρανών προσφύγων και αναμένεται να εκφωνήσει λόγο για την Ουκρανία όπου, σε ένα μήνα πολέμου, χιλιάδες Ουκρανοί έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους 135 παιδιά, σύμφωνα με το Κίεβο.

Από τις 24 Φεβρουαρίου, τουλάχιστον 2,2 εκατ. άνθρωποι που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο εισήλθαν στην Πολωνία, σύμφωνα την πολωνική συνοριοφυλακή, σε ένα σύνολο περίπου 3,7 εκατ. ανθρώπων που αναχώρησαν για το εξωτερικό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, εκ των οποίων 1,8 εκατ. είναι παιδιά.

Απέναντι σε αυτό το ανθρώπινο δράμα, σε όλη την Ευρώπη, η αλληλεγγύη για την Ουκρανία δεν έχει μειωθεί ούτε στο ελάχιστο.

Είναι η περίπτωση της μικρής αγγλικής πόλης Ντις, που στέλνει φορτηγά με βοήθεια, ετοιμάζει κρεβάτια για τους πρόσφυγες και έχει συγκεντρώσει χρήματα χάρη σε ένα κοκτέιλ με τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας, με βότκα και μπλε κουρασάο.

Στο Παρίσι, σε μια λειτουργία για την ειρήνη στην Ουκρανία ένα πλήθος συγκεντρώθηκε την Παρασκευή στη Σακρέ-Κερ, την εμβληματική βασιλική της Μονμάρτης.



Στη Γερμανία, μια "σιδηροδρομική γέφυρα" δημιουργήθηκε για πρώτη φορά προκειμένου να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία. Η επιχείρηση της Deustche Bahn (DB), της γερμανικής εταιρίας σιδηροδρόμων, φέρνει στον νου την "αερογέφυρα" που είχε οργανωθεί στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου από τους Δυτικούς προκειμένου να βοηθήσουν την πόλη του Βερολίνου, θύμα ενός σοβιετικού αποκλεισμού.



"Πολλοί Ουκρανοί βιώνουν σήμερα, εδώ και τέσσερις μακρές εβδομάδες πολέμου, αυτό που οι Βερολινέζες και οι Βερολινέζοι βίωσαν την εποχή του αποκλεισμού από τους Σοβιετικούς" το 1948-49, δήλωσε ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στη Γερμανία, Αντρίι Μέλνικ, ο οποίος ήρθε για να βοηθήσει αυτή την εβδομάδα την αναχώρηση μιας αυτοκινητοπομπής.

Βρεφικές τροφές, προϊόντα υγιεινής, μικρές ηλεκτρικές συσκευές, ιατρικό υλικό, στρώματα, κουβέρτες... τα κοντέινερ γεμίζουν γρήγορα.

Στο οικονομικό μέτωπο, η Ουάσινγκτον και οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας που έχει σκοπό να μειώσει την εξάρτηση της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, κυρίως με την προμήθεια αμερικανικού αερίου.

Στη Ρωσία, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε την Παρασκευή το βράδυ νόμο που προβλέπει ποινές κάθειρξης έως και 15 χρόνων για "ψευδείς πληροφορίες" σχετικά με τη δράση της Μόσχας στο εξωτερικό, ένα ακόμη κατασταλτικό όπλο προκειμένου να ελέγξει την πληροφόρηση για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

