Ζελένσκι στα Βραβεία Grammy: Στηρίξτε μας με όποιον τρόπο μπορείτε

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρενέβη μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στην τελετή απονομής των βραβείων Grammy χθες Κυριακή το βράδυ, ζητώντας από όσους την παρακολουθούσαν να στηρίξουν τη χώρα του «με όποιο τρόπο μπορείτε».



«Ο πόλεμος. Ποιο είναι το ακριβώς αντίθετο της μουσικής; Η σιωπή των κατεστραμμένων πόλεων και των νεκρών», δήλωσε ο Ζελένσκι ο οποίος εμφανίστηκε στο βίντεο φορώντας το γνωστό χακί μπλουζάκι πριν εμφανιστεί στη σκηνή των Grammy για να τραγουδήσει ο Τζον Λέτζεντ μαζί με τους Ουκρανούς καλλιτέχνες Μίκα Νιούτον και Λιούμπα Γιακιμτσούκτ.

«Οι μουσικοί μας φορούν αλεξίσφαιρα γιλέκα αντί για σμόκιν. Τραγουδούν για τους τραυματίες στα νοσοκομεία, ακόμη και για αυτούς που δεν μπορούν να τους ακούσουν. Αλλά η μουσική ακούγεται ανεξαρτήτως συνθηκών», επεσήμανε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Υπερασπιζόμαστε την ελευθερία μας να ζούμε, να αγαπάμε, να μας ακούν. Στη γη μας μαχόμαστε τη Ρωσία η οποία με τις βόμβες της προκαλεί μια φρικτή σιωπή. Μια σιωπή θανάτου», πρόσθεσε. «Γεμίστε τη σιωπή με τη μουσική σας. Γεμίστε τη σήμερα για να πείτε την ιστορία μας», τόνισε ο Ζελένσκι.

«Πείτε την αλήθεια για τον πόλεμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην τηλεόραση. Στηρίξτε μας με όποιο τρόπο μπορείτε. Οποιονδήποτε, αλλά όχι με τη σιωπή. Και μετά θα έρθει η ειρήνη», κατέληξε.

Here is Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy's pre-taped speech at the #Grammys, introducing a performance for Ukraine from John Legend: "Our musicians wear body armor instead of tuxedos. They sing to the wounded in hospitals." https://t.co/rjX2S54hkr pic.twitter.com/43fcZTrjQK