Φον ντερ Λάιεν: Υπονομεύει το διεθνές σύστημα η επιθετικότητα Πούτιν

H πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από την Ινδία όπου βρίσκεται, έκανε λόγο για «σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου» από την πλευρά της Ρωσίας υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων «τις δολοφονίες αθώων πολιτών» και την «επαναχάραξη των συνόρων με τη βία».

«Στην Ευρώπη, βλέπουμε την επιθετικότητα της Ρωσίας ως άμεση απειλή για την ασφάλειά μας» τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής και συμπλήρωσε ότι «θα φροντίσουμε ότι η απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας θα είναι στρατηγική αποτυχία».

Επιπροσθέτως, αναφερόμενη στις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισήμανε ότι «οι κυρώσεις δεν είναι ποτέ μια αυτόνομη λύση. Είναι ενσωματωμένες σε μια ευρύτερη στρατηγική που έχει διπλωματικά στοιχεία και στοιχεία που αφορούν στην ασφάλεια. Και αυτός είναι ο λόγος που σχεδιάσαμε τις κυρώσεις με τρόπο ώστε να τις διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό μας δίνει τη δύναμη να επιτύχουμε μια διπλωματική λύση που θα φέρει μια διαρκή ειρήνη».

Σημείωσε ταυτόχρονα ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται τώρα, «θα διαμορφώσουν τις επόμενες δεκαετίες».

«Η απάντησή μας στη σημερινή επιθετικότητα της Ρωσίας θα αποφασίσει το μέλλον του διεθνούς συστήματος

και της παγκόσμια οικονομίας» ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν προσθέτοντας ότι «χώρες που πλήττονται από δύο χρόνια πανδημίας, τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες τιμές στα σιτηρά, την ενέργεια και τα λιπάσματα ως άμεσο αποτέλεσμα του πολέμου επιλογής του Πούτιν».

Russia's aggression already has an impact on the Indo-Pacific.



Countries battered by the pandemic now must deal with rising prices for grain, energy and fertilizers as a result of it.



Our response to Russia's war will decide the future of our global system and economy.