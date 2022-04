Παραίτηση υπέβαλε o επικεφαλής της Frontex

Ο επικεφαλής της Frontex Φαμπρίς Λετζερί υπέβαλε χθες την παραίτησή του από την ευρωπαϊκή υπηρεσία ακτοφυλακής και συνοριοφυλακής, η οποία θα εξετασθεί από το συμβούλιο διοίκησης της υπηρεσίας, έγινε γνωστό από πληροφορημένη πηγή.



Η υποβολή της παραίτησης του Φαμπρίς Λετζερί ακολουθεί έρευνα της Olaf, της ευρωπαϊκή υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης, δήλωσε η ίδια πηγή, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί στον Τύπο, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη σκιά στοιχείων για εμπλοκή σε επαναπροώθηση ή απώθηση εκατοντάδων προσφύγων στο Αιγαίο και μεθοδευμένη απόπειρα παραπλάνησης και συγκάλυψης των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου.

Η επιστολή παραίτησής του, που είχε προηγηθεί προφορικά την Πέμπτη, δημοσιεύεται από το LightHouse Reports, που είχε πρωτοστατήσει στη διερεύνηση καταγγελιών για τον ρόλο της υπηρεσίας συνόρων της ΕΕ στις παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων στην Ελλάδα, στο Αιγαίο και τον Έβρο, και όχι μόνο.

«Όπως ανακοινώθηκε σήμερα κατά την ακρόασή μου, θέλω να επιβεβαιώσω τη θέση μου εγγράφως», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Λετζερί. «Επιστρέφω την εντολή στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς φαίνεται ότι έχει αλλάξει, σιωπηλά αλλά καθοριστικά, από την εκλογή μου και την επανεκλογή μου τον Ιούνιο του 2019».

Today, after more than 2 years of investigations by @LHReports , the head of the EU’s border agency Frontex resigned. Small teams working in Europe’s public interest can make a big difference. Explainer in short 🧵 pic.twitter.com/4mkMHfiwue

Η πληροφορία είχε κυκλοφορήσει από νωρίς το πρωί, καθώς βρέθηκε στην πρώτη θέση από τα σημερινά «μικρά» και παραπολιτικά της ευρωπαϊκής έκδοσης του Politico».

«Ο επικεφαλής της συνοριακής υπηρεσίας της ΕΕ έχει υποβάλει την παραίτησή του, σύμφωνα με αρκετές πηγές που έχουν γνώση των εξελίξεων, με περαιτέρω λεπτομέρειες να αναμένονται σήμερα. Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που η υπηρεσία της ΕΕ κατά της διαφθοράς Olaf ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πλήρη ευρήματα της μακροχρόνιας έρευνάς της στη Frontex», όπως υπενθυμίζει το Politico.

