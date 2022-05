Βρετανικό πακέτο με 63 νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Aπαγορεύεται στις ρωσικές επιχειρήσεις να κάνουν χρήση επαγγελματικών υπηρεσιών που παρέχουν βρετανικές εταιρείες, στο πλαίσιο του τελευταίου γύρου κυρώσεων της βρετανικής κυβέρνησης.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε η υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας θα αποκόψουν τις ρωσικές επιχειρήσεις από τους τομείς της λογιστικής, της συμβουλευτικής και των δημοσίων σχέσεων, από τους οποίους η Ρωσία «εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό». Οι βρετανικές υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 10% των ρωσικών εισαγωγών στους εν λόγω τομείς, γράφει ο Guardian.

Η υπουργός είπε: «Οι συναλλαγές με το καθεστώς Πούτιν είναι ηθικά χρεοκοπημένες, καθώς βοηθούν στη χρηματοδότηση μιας πολεμικής μηχανής που προκαλεί ανείπωτα δεινά σε ολόκληρη την Ουκρανία. Η διακοπή της ρωσικής πρόσβασης στις βρετανικές υπηρεσίες θα ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στο Κρεμλίνο και τελικά θα διασφαλίσει ότι ο Πούτιν θα αποτύχει στην Ουκρανία».

Τον Μάρτιο, το βρετανικό Big Four των ελεγκτικών εταιρειών -ήτοι οι EY, Deloitte, KPMG και PwC- ανακοίνωσε ότι θα διακόψει τις δραστηριότητές του σε Ρωσία και Λευκορωσία.

Παράλληλα, η Βρετανία έχει ανακοινώσει 63 νέες κυρώσεις σε κεντρικούς ρωσικούς οργανισμούς μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτικών απαγορεύσεων και δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων σε άτομα που συνδέονται με ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και εφημερίδες.

