Συνομίλησαν τηλεφωνικά Σταϊνμάιερ-Ζελένσκι

Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ μίλησε σήμερα τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι (φωτο), προκειμένου «να συζητηθεί και να ξεπεραστεί το ζήτημα με την ακυρωθείσα επίσκεψη» του γερμανού προέδρου στο Κιέβο.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, κατά τη διάρκεια της 45λεπτης συνομιλίας ο κ. Σταϊνμάιερ διαβεβαίωσε τον κ. Ζελένσκι για την πλήρη στήριξη της Γερμανίας. Το γεγονός ότι οι δυο πρόεδροι μίλησαν απευθείας, «θεωρείται ως δείγμα αμοιβαίων προσπαθειών να υπερβούν τις πρόσφατες εντάσεις και να επιστρέψουν σε μια κάπως φυσιολογική ατμόσφαιρα», γράφει το περιοδικό.

Ο κ. Σταϊνμάιερ είχε χαρακτηριστεί τον Απρίλιο ανεπιθύμητος από το Κιέβο, λόγω της παλιότερης στάσης του έναντι της Ρωσίας, γεγονός το οποίο προκάλεσε ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών και εμπόδιζε τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς από μια πιθανή επίσκεψη στην Ουκρανία.

Με αυτή την αφορμή, ο πρέσβης της Ουκρανίας στο Βερολίνο 'Αντριι Μέλνικ χαρακτήρισε μάλιστα πριν από λίγες μέρες τον καγκελάριο «προσβεβλημένο λουκάνικο», καθώς, όπως είπε, «παριστάνει τον θιγμένο, σε μια συμπεριφορά που δεν ταιριάζει σε πολιτικό ηγέτη».

«Εντάσεις του παρελθόντος ξεκαθαρίστηκαν», δήλωσε εκπρόσωπος της προεδρίας και πρόσθεσε ότι ο κ. Ζελένσκι προσκάλεσε τόσο τον κ. Σταϊνμάιερ όσο και όλη τη γερμανική πολιτική ηγεσία στο Κιέβο. Είναι ωστόσο ασαφές εάν και πότε θα ανταποκριθεί σε αυτή την πρόσκληση ο Όλαφ Σολτς. Κάποιες πληροφορίες, σύμφωνα με το Spiegel, συνδέουν την επίσκεψη του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τη Δευτέρα στο Βερολίνο με μια πιθανή κοινή επίσκεψη τους στην Ουκρανία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Had a good, constructive, important conversation with 🇩🇪 Federal President Mr. Steinmeier. Thanked for strong support for 🇺🇦. Expect it to be intensified. 🇩🇪leadership is important to counter 🇷🇺 aggression. Informed about situation on the frontline, critical situation in Mariupol