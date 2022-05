Ιταλία: Kατάσχεση γιοτ 700 εκατ. δολ. που συνδέεται με τον Πούτιν

Η Ιταλία διέταξε την κατάσχεση ενός γιοτ 700 εκατ. δολ. που συνδέεται με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το Scheherazade υποβάλλεται σε επισκευές σε λιμάνι της Τοσκάνης από τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, μεταδίδει το BBC

Το υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας είπε ότι ο ιδιοκτήτης του σκάφους είχε δεσμούς με «εξέχοντα στοιχεία της ρωσικής κυβέρνησης».

Κατασχέθηκε στο πλαίσιο των κυρώσεων της ΕΕ που επιβλήθηκαν λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου κατασχέθηκαν και άλλα πολυτελή σκάφη, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η ιταλική αστυνομία είχε αρχικά επιβιβαστεί στο σούπερ γιοτ τον Μάρτιο ως μέρος των συνεχιζόμενων κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, αναφέρει το Politico.

Τοπικά ιταλικά μέσα ενημέρωσης είχαν συνδέσει το σκάφος (το οποίο διαθέτει δύο ελικοδρόμια, μια πισίνα και ένα τραπέζι μπιλιάρδου σχεδιασμένο να γέρνει με την ταλάντευση του ωκεανού) με τον Eduard Khudainatov, τον πρώην πρόεδρο της Rosneft, του ρωσικού κρατικού ενεργειακού γίγαντα.

A $700 million yacht with alleged ties to Vladimir Putin has been impounded by Italian authorities, as part of the EU's ongoing sanctions against Russia.https://t.co/IhLr4LM6Az