Ουκρανία: Συναυλία-έκπληξη του Μπόνο των U2 σε σταθμό του μετρό στο Κίεβο

Ο Μπόνο ο τραγουδιστής από την Ιρλανδία, τραγουδοποιός, στιχουργός, που έγινε γνωστός ως ο βασικός τραγουδιστής του ιρλανδικού ροκ συγκροτήματος, U2, έδωσε την Κυριακή μια μίνι-συναυλία έκπληξη στο Κίεβο στο σταθμό του μετρό Khreshchatyk.

Στην μικρή αυτή παράσταση που αφιέρωσε στους κατοίκους του Κιέβου, τραγούδησε μεταξύ άλλων live, επιτυχίες, όπως: Sunday Bloody Sunday, Desire και With Or Without You.



In the epicenter of global history. Bono from @U2 on the metro station in Kyiv singing for Ukraine. Such a historical moments to show solidarity and pay global attention on putin’s invasion. Please repost and stand with Ukraine by pushing your govts to help us with weapons/money pic.twitter.com/j5aKrkPS60 — Serhiy Leshchenko (@Leshchenkos) May 8, 2022

Kyiv now. The legendary Bono from the U2 band with Taras Topolia ("Antytila") performs at the Khreschatyk metro station.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/suzkCVvgKt — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) May 8, 2022

Σε ένα tweet, ο τραγουδιστής ανέφερε αργότερα ότι προσκλήθηκαν στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα από τον ίδιο τον πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.