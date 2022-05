Ουκρανία: Στο Ιρπίν o πρωθυπουργός του Καναδά Τζ. Τριντό

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό πραγματοποίησε σήμερα μια επίσκεψη- έκπληξη στην ουκρανική πόλη Ιρπίν, στα περίχωρα του Κιέβου, την οποία είχαν θέσει υπό την κατοχή τους προσωρινά τα ρωσικά στρατεύματα, έγινε γνωστό από τον δήμαρχο της πόλης στο Telegram.

«Είχα μόλις την τιμή να συναντηθώ με τον πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό, που ήρθε στο Ιρπίν για να δει ιδίοις όμασι όλη τη φρίκη που οι Ρώσοι κατακτητές προκάλεσαν στην πόλη μας», ανέφερε ο Ολεκσάντρ Μαρκούσιν στο δίκτυό του στο Telegram, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με φωτογραφίες που έβγαλε με τον Τριντό στην κατεστραμμένη πόλη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

⚡️Canadian PM pays surprise visit to Irpin.



Justin Trudeau visited the city of Irpin, Kyiv Oblast, and met its Mayor Oleksandr Markushyn. Photo: Oleksandr Markushyn. pic.twitter.com/qh93jZWus9