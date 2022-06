Αυξάνονται οι πτήσεις, ακριβαίνουν τα αεροπορικά εισιτήρια

Για περισσότερα από δύο χρόνια, το κύριο θέμα συζήτησης σχεδόν παντού ήταν ο αντίκτυπος της Covid-19. Τώρα που τα χειρότερα της πανδημίας φαίνεται να έχουν περάσει και οι άνθρωποι ταξιδεύουν ξανά πιο ελεύθερα, ένα άλλο καυτό θέμα είναι στη γλώσσα όλων: τα ακριβά αεροπορικά εισιτήρια.

Η τάση υφίσταται σε αρκετές χώρες. Οι αναζητήσεις για εισιτήριο οικονομικής θέσης μετ' επιστροφής μεταξύ Χονγκ Κονγκ και Λονδίνου στην Cathay Pacific Airways Ltd. στα τέλη Ιουνίου ανεβάζουν τιμές έως και 42.051 HK $ (5.360 $), που είναι περισσότερο από πέντε φορές το τυπικό κόστος πριν από την πανδημία. Οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Νέας Υόρκης και Λονδίνου περίπου την ίδια περίοδο κοστίζουν περισσότερα από 2.000 δολάρια σε οικονομία, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Μια μελέτη του Mastercard Economics Institute διαπίστωσε ότι το κόστος των πτήσεων από τη Σιγκαπούρη ήταν κατά μέσο όρο 27% υψηλότερο τον Απρίλιο σε σχέση με το 2019, ενώ οι πτήσεις από την Αυστραλία ήταν 20% περισσότερες. Όλο και περισσότερο, οι ταξιδιώτες κάνουν κράτηση εισιτηρίων μήνες νωρίτερα, καθώς ανησυχούν για το κόστος αγοράς την τελευταία στιγμή, δήλωσε ο David Mann, επικεφαλής οικονομολόγος για την Ασία-Ειρηνικό, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική στο ινστιτούτο.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία επιδείνωσε τη σταθερή άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου τους τελευταίους 18 μήνες. Τα καύσιμα αεροσκαφών αντιπροσωπεύουν πλέον έως και το 38% του μέσου κόστους μιας αεροπορικής εταιρείας, από 27% τα έτη που οδήγησαν στο 2019. Για ορισμένες αεροπορικές εταιρείες του προϋπολογισμού, μπορεί να φτάσει και το 50%.

Οι τιμές των καυσίμων τζετ στη Νέα Υόρκη έχουν αυξηθεί περισσότερο από 80% φέτος, αν και οι τιμές διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με το κόστος διύλισης και τους τοπικούς φόρους. Πολλοί αερομεταφορείς των ΗΠΑ μπόρεσαν να καλύψουν το αυξημένο κόστος καυσίμων μέχρι στιγμής -αλλά μόνο μεταβιβάζοντάς το στους ταξιδιώτες με τη μορφή υψηλότερων ναύλων.

Why are flight ticket prices so high right now? Here's what Singapore Airlines CEO Goh Choon Phong had to say. 🚨Set a reminder to watch the full interview on @BloombergTV : https://t.co/fH6I1k9s4O pic.twitter.com/w9ynS9zPgd

Εκατοντάδες χιλιάδες πιλότοι, αεροσυνοδοί, χειριστές εδάφους και άλλοι εργαζόμενοι στην αεροπορία έχασαν τη δουλειά τους τα τελευταία δύο χρόνια. Με την επιτάχυνση των ταξιδιών, ο κλάδος δεν μπορεί πλέον να προσλάβει αρκετά γρήγορα ώστε να επιτρέψει την απρόσκοπτη λειτουργία στα προ πανδημίας επίπεδα.

Στις ΗΠΑ, οι μικρότερες περιφερειακές αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν να πετάξουν με πλήρη δυναμικότητα, επειδή οι μεγαλύτεροι αερομεταφορείς έχουν προσλάβει πάρα πολλούς πιλότους.

Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, καταρρίπτοντας τα σχέδια διακοπών και οδηγώντας σε μεγάλες καθυστερήσεις και σκηνές με επιβάτες να κοιμούνται στα αεροδρόμια.

Στην Ευρώπη, τα μεγάλα αεροδρόμια αντιμετώπισαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις μετά την αποτυχία πρόσληψης επαρκούς προσωπικού. Αυτό έχει διαταράξει τα δρομολόγια των αεροπορικών εταιρειών και έχει αυξήσει το κόστος.

If you're travelling soon, it's best to arrive at the airport three hours before both a European and long haul flight to allow sufficient time for the additional checks required to travel. 🕑



For answers to our frequently asked questions, visit https://t.co/3zuJbipnXl pic.twitter.com/ae0lxL0Jqy